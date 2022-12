Nome de bebê ‘impronunciável’ causa tensão entre amigas

Uma mulher está correndo contra o tempo para tentar fazer sua amiga mudar de ideia em relação a escolha do nome da filha. Segundo relato, feito no Reddit, a futura mãe baseou sua escolha em uma famosa série.

Conforme a publicação da amiga, que foi compartilhada pelo The Mirror, a mulher decidiu nomear sua filha como Arya, em homenagem a personagem homônima da série Game of Thrones.

No entanto, ao saber da escolha da futura mãe, a amiga tentou alertá-la de que, apesar de ser um bom nome, muitos outros pais estão optando por nomear suas filhas desta forma.

“O nome tem um significado bonito, pode ser relacionado com amizade e nobreza, mas muitos outros pais passaram a utilizá-lo depois que a personagem da série ficou conhecida, então pode ser ‘um pouco comum demais’”, explica.

No entanto, a mulher se surpreendeu quando a amiga apareceu com uma alternativa que tornou o nome impronunciável: “Ela disse que encontrou uma forma de nomear sua filha como Arya mas sem que ela fosse confundida com outras ‘Aryas’ correndo por aí”.

A escrita e a pronúncia a deixaram incrédula!

Segundo relato, para tornar o nome de sua filha único a mãe decidiu alterar tanto a grafia como a pronúncia do nome, que acabou ficando irreconhecível e impronunciável.

“Ela disse que vai soletrar o nome da filha como Aughreighyah. Eu precisei parar, pensar e ler duas vezes a palavras que, segundo ela, deve ser pronunciada como ‘Augh-reigh-ya’ ou Arya”.

“Ela me perguntou como eu me sentia sobre essa mudança e eu fui sincera. Disse a ela que era algo sem noção e que ela deveria simplesmente manter o nome Arya. Ela ficou chateada e disse que só buscou por uma alternativa por eu dizer que era um nome comum”, conta.

Para os usuários do Reddit, ela precisa fazer a amiga mudar de ideia e manter a grafia tradicional do nome: “Eles estão tentando dar uma vida infernal para a filha antes mesmo dela nascer. O nome é o mesmo então o problema não foi resolvido! Só a grafia que ficou irreconhecível”.

“Essa criança vai precisar soletrar seu nome para todos por toda a vida”, comentou outra pessoa