Mãe tem problemas com a escolha do nome de sua filha mesmo após alerta

Uma mãe está passando por apuros depois de ter escolhido um verbo para ser o nome de sua filha. Além da grafia, ela insiste que a pronúncia do nome é completamente diferente da que normalmente é utilizada pelas pessoas.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o caso foi levado ao Reddit por um conhecido que flagrou o “esclarecimento” sobre nome e sua pronúncia, por meio de uma postagem no Instagram da mãe da criança.

“Este foi definitivamente o pior nome de bebê que eu vi na última semana! A pronúncia é ainda pior e pode levar a sérios problemas para a criança”, comentou a pessoa responsável por compartilhar a história.

Na imagem, é possível ver uma foto com os dizeres: “Em 2018 recebemos nossa linda garotinha neste mundo. Seu nome é Imagine (Em-ah-jen)”.

Aparentemente, a mãe da criança tentava esclarecer a forma correta de pronunciar o nome da filha, utilizando uma pronúncia diferente da tradicional pronúncia para “imagine” no inglês.

O Reddit foi à loucura!

Com a publicação, não levou muito tempo para diversos comentaristas compartilharem suas impressões sobre a escolha dos pais, em especial no que diz respeito à pronúncia do nome da criança.

“Acredito que o nome da menina deveria ser Imogen, mas eles não sabiam soletrar. É isso?”, comentou uma pessoa.

“Eles deram ao bebê uma série de problemas futuros. Desde o seu primeiro dia na escola ele terá que corrigir seus professores e todas as pessoas com quem tiver contato. Sei do que estou falando porque meu próprio nome me fez ter estes problemas. Pode não parecer grande coisa, mas é cansativo”, comentou outra.

“Eles não podem simplesmente escolher um nome normal para o filho? Não é possível usar uma palavra qualquer e apenas dizer que é pronunciada de forma diferente”, questionou outra pessoa incrédula com a escolha dos pais.