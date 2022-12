Convite para as celebrações de Natal causa briga entre familiares

Uma mulher decidiu comprar uma briga com seus pais depois que o marido não foi “diretamente convidado” para as comemorações de Natal da família. Segundo ela, o fato de seus pais enviarem convites “indiretos” é desrespeitoso.

Conforme a publicação realizada pela mulher no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, as tensões entre seu marido e seus pais não são novidade. No entanto, ao ser “indiretamente convidado” para o jantar de Natal o homem se sentiu ofendido.

“Recebi um convite dos meus pais para a festa de Natal, e o convite em questão incluía a mim e a meu marido. Não preciso dizer que meu marido não gostou nada disso. Ele afirma que meus pais foram desrespeitosos porque acredita que ele deveria receber seu próprio convite ao invés de ser mencionado como uma ‘extensão’ minha”, conta a mulher.

Por conta disso, o homem se recusou a participar das comemorações enquanto não receber um convite direcionado a ele, o que fez a mulher precisar entrar em contato com seus pais para interferir na situação.

Os pais dela ficaram inconformados

Diante da situação, a mulher decidiu entrar em contato com seus pais e explicar os sentimentos de seu marido em relação ao convite. No entanto, eles não concordaram com os apontamentos do homem.

“Liguei para minha mãe e pedi a ela para enviar um convite no nome do meu marido. Ela achou ridículo e disse que minha irmã e seu marido receberam um convite nos mesmos moldes que nós”.

“Ela ficou na defensiva durante todo tempo e acusou meu marido de ser infantil. Meu pai foi além e disse que ele está tramando algo para humilhá-los. Por fim, disse a eles que não vou participar da festa se meu marido não receber um convite separado, já que ele não participará se não for ‘convidado’”.

Desde então, a mulher não teve mais nenhum contato com seus pais, que foram apoiados pelos usuários do Reddit.

“Não se trata do convite, seu marido está apenas dando uma desculpa para não ir. Você é quem deve escolher entre ficar com ele e ir para a celebração dos seus pais”, comentou uma pessoa.

“O problema é o seu marido. Ele está te afastando da sua família, mas você está tão envolta nas bobagens dele que não consegue ver com clareza onde começou todo o problema”, finalizou outra.