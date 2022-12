Ela se recusa a cuidar da casa em dezembro e afirma ter bons motivos para isso

Uma mulher ficou espantada com a reação de seu companheiro ao descobrir que ela estava falando sério quando disse que não fará nenhuma tarefa doméstica durante os meses de novembro e dezembro.

Segundo relato, feito por ela no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, o homem ficou extremamente irritado ao notar que ela realmente estava falando a verdade quando o comunicou sobre estas questões.

De forma anônima, ela explica: “Eu administro um pequeno negócio na internet. Faço isso sem precisar sair de casa, mas novembro e dezembro são os meses mais movimentados do ano e também são os meses de maior receita para mim. Com o dinheiro que recebo nestes dois meses eu posso me dar ao luxo de diminuir o ritmo no restante do ano”.

“Tenho meu negócio desde os 25 anos então sei bem o que consigo e não consigo fazer nessa época e focar 100% no trabalho nestes dois meses é algo que eu estou disposta a fazer para poder relaxar o restante do ano”, explica a mulher.

O namorado não aceitou a dedicação dela ao trabalho

No entanto, as coisas complicaram depois que ela e o namorado foram morar juntos. “Ele se mudou para minha casa, já que é uma casa própria”.

“Nós dividimos as tarefas meio a meio, mas desde que ele se mudou eu o avisei de que em novembro e dezembro eu estaria me dedicando completamente ao trabalho e não poderia fazer minhas partes das tarefas e perguntei se ele poderia assumir isso durante este período. Ele duvidou que eu realmente trabalhasse de 12 a 18hrs por dia nestes meses”.

Segundo a mulher, com a proximidade do fim do ano ela voltou a tocar no assunto com o companheiro para “ter certeza” de que ele estava ciente de sua situação, mas ele não deu a devida importância.

“Logo no começo de novembro nós tivemos uma discussão sobre minhas tarefas não estarem sendo feitas e eu lembrei a ele o que vim avisando o ano todo. Ele disse que não achou que eu estava falando sério e que ele não consegue dar conta de tudo, eu disse a ele apenas para ignorar minha parte das tarefas pois sempre consegui passar estes meses sem fazê-las”.

“Não temos muita interação por conta da carga de trabalho nestes meses, mas hoje ele explodiu comigo por causa das tarefas e disse que eu tenho que equilibrar minha vida pessoal e profissional porque a casa estava uma bagunça. Eu disse que se estava assim, a culpa era dele porque eu nem sequer saio do escritório”.

“Ele me xingou e eu apenas disse que não tinha tempo para discutir pois precisava trabalhar. Ele ficou gritando na frente do escritório e agora acha que eu sou irresponsável por ‘desaparecer’ durante dois meses. Eu fiz algo de errado?”, questiona.

Para outras pessoas, a única pessoa errada na situação é o namorado da mulher: “Se alguém me ofende na minha casa, não fica nela por muito mais tempo. Diga a ele para procurar outro lugar para morar”, comentou uma pessoa.

“Você pode reclamar de uma ação, mas nunca deverá atacar a identidade de seu parceiro. Ele está agindo de forma tóxica com você. Termine o relacionamento enquanto pode”, finalizou outra pessoa.