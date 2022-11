Com pata quebrada, gato entra em hospital determinado a buscar ajuda (Reprodução/BITLIS TATVAN DEVLET HASTANESI)

Enquanto cumpria mais uma rotina de trabalho no hospital, o enfermeiro Abuzer Özdemir percebeu um movimento incomum no local. Ao olhar pelos corredores da rede de saúde, ele notou uma visita inesperada. O caso, ocorrido na Turquia, foi relatado pela agência Enson Harber.

O gatinho de rua surgiu no hospital em busca de ajuda médica e até agora sua origem é um mistério. Mesmo assim, o bichinho demonstrou estar ciente de que poderia encontrar assistência no local adentrado.

As imagens de segurança do hospital revelam o animalzinho andando pelo corredor. Özdemir prontamente deu atenção ao peludo quando o avistou. De acordo com ele, sua patinha estava quebrada.

“Trabalho como enfermeira no Bitlis Tatvan State Hospital há 5 anos. Enquanto trabalhava, vi um gato entrar e foi impressionante”, revelou ele, segundo o portal Enson Harber. “Ao pegá-lo para exame, notei que o pé dele estava quebrado e coloquei uma tala (produto médico usado para imobilizar os órgãos). Eu mantive o gato sob vigilância por um tempo. Então o gato relaxou e saiu novamente de onde veio, como se conhecesse o caminho.”

Veja mais:

Recuperação felina e adoção

Claramente, após ser socorrido, o bichinho conseguiu recuperar sua mobilidade e entendeu ter procurado pelo lugar certo. Por sorte, Özdemir estava próxima e se dispôs a ajudá-lo.

Com pata quebrada, gato entra em hospital determinado a buscar ajuda (Reprodução/BITLIS TATVAN DEVLET HASTANESI)

Como se não bastasse, o gatinho ainda encontrou um lar no mesmo lugar onde foi socorrido, segundo o próprio hospital. O caso repercutiu e rendeu elogios aos funcionários que assumiram a posição de ajuda e assistência ao animal.

“Agradeço aos nossos amigos por sua sensibilidade”, disse o Dr. Reyhanlı à agência de notícias AA . “Nosso pessoal de emergência, que notou o gato, realizou a primeira resposta e o adotou.”

Com o objetivo de sair curado, o gato conseguiu um lar e uma patinha recuperada do local, além de ter sua história veiculada. O felino esteve no local certo e na hora certa.