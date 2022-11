Arlo, um gatinho sapeca, sempre adorou brincar. O animal costuma buscar por coisas novas para se distrair e se divertir constantemente. Relato extraído do portal The Dodo.

“Assim que ele acorda, está pronto para brincar”, disse Meaghan James, mãe de Arlo, ao The Dodo.

Pegar os elásticos de sua mãe é uma atividade favorita do pet. Há mais de um ano o gato tem esse hábito de brincar com os prendedores de cabelo, embora nunca os tivesse mastigado. Contudo, o animal passou a mergulhá-los na água.

Este é o lugar ‘nojento’ onde mulher encontrou seus elásticos de cabelo molhados (Meaghan James/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Arlo criou um hábito com os elásticos de cabelo da mãe: Sempre os pegava para brincar e no final o jogava em sua fonte para gatos quando terminava. Além de gostar de brincar na água, ninguém imaginava o porquê de seu hábito com as xuxinhas.

Até que um dia, a fonte para gatos foi substituída.

Veja mais:

Lugar inusitado para mergulhar o elástico

Certo dia, o gatinho estava brincando com o acessório de James, que se ausentou por alguns minutos. Ao voltar ao local, ela percebeu que seu gato não estava perto da fonte, como de costume.

Quando investigou mais a fundo o paradeiro do pet, descobriu Arlo mergulhando seu elástico no vaso sanitário do banheiro. Ao se deparar com a situação, a mulher riu e aprendeu a lição: sempre deixar a tampa fechada e a porta cerrada.

“Arlo não tem mais permissão para mergulhá-los no banheiro”, disse James. “Se ele não os pescar de volta, eu tenho que fazê-lo! Foi tão engraçado ver, mas agora ele é incentivado a brincar em seu bebedouro.”

De fato, o gatinho apresentou um comportamento inusitado, o que divertiu sua dona. Haja vista suas artimanhas misteriosas, James vai ter que se atentar ao dobro para qualquer outra aventura a ser abraçada por Arlo.

Assista ao vídeo abaixo publicado no TikTok: