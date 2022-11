Antes de serem resgatados, Cooper, Trixi e Bruno dividiam um colchão sujo em um lixão. Os cãezinhos se apegaram na companhia uns dos outros, embora não fosse o lar ideal. Contudo, a vida dos animais passou por uma reviravolta. Relato extraído do portal The Dodo.

Por meio de um resgate, os animaizinhos tiveram suas vidas completamente mudadas. O trio de Minnesota, nos Estados Unidos, parou em lares adotivos diferentes, cada um deles. Porém, jamais se esqueceram uns dos outros.

Quase um ano após o resgate, o trio fofo de pets se reuniu em um encontro emocionante, tendo sido capturado pela câmera fotográfica.

“Através de esforços colaborativos, todos os três foram resgatados e adotados por diferentes organizações. Recentemente, postamos uma atualização sobre RSR alum Cooper (mistura de laboratório) e todos perguntaram: ‘O que aconteceu com os outros dois cães?’”, disse uma postagem de uma instituição de resgate no Facebook. “A família adotiva de Cooper rastreou Trixi e Bruno e todos eles se reuniram no fim de semana passado.”

“[Eles foram] encontrados em um local de despejo conhecido e um de nossos socorristas parceiros pediu ajuda”, disse Kelli Hanson, gerente de marketing e comunicações do instituto de animais Ruff Start Rescue, ao The Dodo. “Trixi e Bruno foram resgatados naquele dia.” Enquanto Trixi e Bruno se acomodavam, Cooper evitou a captura. Ele estava com medo e não confiava muito nos humanos para levá-lo para um lugar seguro.

“[As equipes de resgate] sabiam que ele ainda estava lá, então continuaram a procurá-lo com frequência”, continuou Hanson. “[No] final de fevereiro, ele estava pronto para o resgate e pulou na van.”

Confira a foto refeita

Antes:

Cães resgatados de lixão se reúnem e recriam foto emocionante após um ano; confira (Reprodução/Ruff Start Rescue)

Depois:

Cães resgatados de lixão se reúnem e recriam foto emocionante após um ano; confira (Reprodução/Ruff Start Rescue)

Veja mais:

Dose de amor

Após um exame veterinário, foi constatado que cada um dos pets precisaria de uma pata amputada antes de irem para seus lares adotivos. Os pets conseguiram a cirurgia, pois estiveram saudáveis o suficiente.

“Ele está incrível!” A mãe de Cooper, Brenda Heitschmidt, disse ao The Dodo. “A família de Bruno disse que ele é muito tranquilo e feliz por estar em uma casa, e Trixi parece estar bem, mas é um pouco mais embriagada do que os meninos. Acreditamos que os meninos a protegeram.

Cães resgatados de lixão se reúnem e recriam foto emocionante após um ano; confira (Reprodução/Ruff Start Rescue)

É de se esperar que a amizade e o contato dos três cãezinhos perdurem por longos anos. Agora, a mãe de Cooper não consegue imaginar sua vida sem o animal.

“Ele é um cachorro perfeito”, disse Heitschmidt. “Muitos dirão o quão sortudo ele é por estar conosco, no entanto, sentimos que somos realmente os sortudos.”