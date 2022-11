Há sete anos, uma ursa chamada Cholita teve seu retorno à natureza após uma vida inteira presa em cativeiro. O animal foi roubado enquanto filhote e vendido para um circo itinerante, posteriormente sendo repassada a um zoológico. Relato extraído do portal The Dodo.

Cholita passava a maior parte de sua vida em uma pequena gaiola. As coisas mudaram quando a Animal Defenders International (ADI) interveio e a resgatou, levando-a para a Amazônia peruana, seu habitat natural. Contudo, o trauma e o tempo como prisioneira causaram danos ao animal, levando os pelos de seu corpo a quedas.

Como merecido, a vida do urso passou por uma reviravolta e muita coisa mudou para o bem na vida de Cholita.

Ursa solitária que sofreu perda de pelagem recebe desfecho digno (Reprodução/ADI)

“Durante sua jornada pelos Andes, estávamos tão preocupados com sua saúde que fizemos uma tenda de oxigênio para ela em altitude”, disse a ADI em um post no Facebook. “Sete anos depois, você pode ver o quanto ela prosperou em seu habitat natural.”

Veja mais:

Fase próspera e radiante

Tudo mudou na vida do animal. Embora seus pelos não possam ser recuperados devido à pele grossa, o brilho voltou aos olhos de Cholita, pois está vivendo a experiência que merece.

“É impossível conhecer Cholita e não amá-la”, acrescentou ADI.

Além do conforto em sua nova fase, a ursa também ganhou fãs nas redes sociais do instituto responsável por seu resgate. Os seguidores da página já acompanharam Cholita aproveitar seu cercadinho de floresta natural, caverna, piscina e até mesmo sua rede favorita.

“Nossa magnífica rainha da floresta está ansiosa por melões esculpidos e muitas frutas extras esta semana para marcar o Halloween!” ADI escreveu em outro post no Facebook.

Ursa solitária que sofreu perda de pelagem recebe desfecho digno (Reprodução/ADI)

O urso já passou por muita dificuldade por longos anos, mas com a idade por volta dos 30, ela recebeu um desfecho digno de qualquer animal.

“O resgate desta incrível sobrevivente encorajou os funcionários do governo a resgatar mais ursos no Peru”, disse Jan CreamerADI, presidente da ADI, ao The Dodo. “Cholita passa seus dias ocupados conversando com Dominga ou Sabina, perambulando por seu habitat, mergulhando na piscina ou cochilando em sua caverna.”

Com o passado para trás, o presente e futuro de Cholita apontam para a prosperidade.