[VÍDEO] Cachorro pega ônibus sozinho e surpreende dona no trabalho

Cachorro pega ônibus sozinho e surpreende dona no trabalho (Reprodução/Redes Sociais)

Denver, o cãozinho inteligente, deu o que falar na cidade de Guayaquil, no Equador. Pelos da cor caramelo, porte grande e olhar fofo penetrante, o animal mostrou que é muito mais do que apenas um cachorro comum. Relato extraído do portal Expresso.

Denver aprendeu a utilizar o sistema de transporte público da região e chamou a atenção das pessoas a sua volta. Ao entrar para a família de uma dona de loja de animais chamada Gladys Shigla, no ano passado, o cãozinho só dobrou sua personalidade ousada e autêntica.

No começo, o que parecia ser apenas uma “exploração do bairro” ao redor da casa tornou-se um de seus feitos mais aventureiros e ousados. Denver aprendeu sobre o mundo da locomoção independente e como chegar aos locais de sua preferência.

Veja mais:

Rotina independente no transporte público

Um vídeo do cãozinho passou a circular na internet no dia 18 de outubro, segundo o portal. Contudo, a dona explicou não ser a primeira vez que seu cachorro viaja de ônibus sozinho.

Assista ao vídeo do animal que viralizou nas redes:

Un perro bajando del bus. #Guayaquil es demasiado surrealista JAJAJAJA pic.twitter.com/3bvyzoid12 — 𝐂 𝐉 🪐 (@_carlosjimenezn) October 18, 2022

Certo dia, Denver começou a seguir uma das vizinhas de sua família enquanto ela se direcionava a um ponto de ônibus que dirigia até a cidade. Com a chegada do transporte, ela embarcou – e o cachorro também.

Ao passar na frente da loja da dona de Denver, a vizinha decidiu desembarcar o animalzinho para entregá-lo à Shigla. Após dias, o cachorro retornou ao local por meio do transporte – só que desta vez ele foi sozinho.

Embora possa ter sido um choque inicial à Shigla, atualmente a mulher já está acostumada com as visitas de seu cachorro. Os motoristas já até sabem que o animalzinho tem o passe-livre para ver a dona.

De fato, a ousadia do pet mostrou que ele realmente é fora do comum. Um misto de fofura e inteligência...