Policiais encontram mala com barulho misterioso; esta foi a descoberta

No início do mês, dois policiais encontraram uma cachorrinha e seu filhote em um bairro movimentado, na Flórida (EUA). Depois de ajudarem, voltaram ao local e se depararam com uma mala rosa com ‘guinchos’ perceptivos saindo de lá, o que capturou suas atenções. Relato extraído do portal The Dodo.

De acordo com o Humane Society of Tampa Bay, instituto de acolhimento onde os policiais deixaram os dois cães, “depois de voltar ao local para investigar mais, eles notaram uma mala fechada com gritos vindos de dentro dela, do lado de fora de um aluguel de temporada.”

Ao abrirem a mala, as autoridades ficaram surpresas quando encontraram sete cachorrinhos dentro. Os animais choraram após serem resgatados, pois estava, desesperados enquanto estiveram presos. Os policiais também constataram que os animaizinhos ansiavam para encontrar a mãe.

“Estamos muito gratos por eles terem voltado ao local para salvar esses filhotes!” continuou o post. “Mamãe, uma Terrier Mix, está aqui descansando, e todos os sete filhotes de cinco semanas de idade estão em nosso berçário sendo cuidados por nossa equipe incrível.”

“Os filhotes devem suas vidas à mãe, que correu tentando obter ajuda para que ela pudesse tirar seus filhotes da mala”, seguiu o texto na rede social.

Alívio no desfecho

Embora já resgatados e sob os cuidados da instituição, os animais ainda não estão prontos para serem adotados. Contudo, os cãezinhos estão aproveitando a reunião com a mãe e todo o carinho recebido pela equipe do local. Não foi esclarecido como os cães foram parar dentro da mala.

Agora os cães se encontram em boas mãos, recebendo toda a atenção merecida enquanto se preparam para encontrar um novo lar.

“Eles são super brincalhões e felizes, crescendo e ficando mais fortes”, disse Regan Blessinger, porta-voz da Humane Society of Tampa Bay, ao The Dodo. “[Em breve], eles estarão prontos para seus lares para sempre!”