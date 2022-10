A verdade sobre as imagens que mostram encontro entre sucuri macho e fêmea

O período de acasalamento das sucuris, também conhecidas como anacondas, chegou e vem rendendo imagens impressionantes.

Dessa vez, o perfil @wildlife_by_luis no Instagram, trouxe o registro do encontro entre duas sucuris-amarelas no Pantanal.

“Anaconda amarela nas ruas do Pantanal em Porto Jofre. Época de acasalamento agora, pois ela leva um macho (o menor)”, explicou nas redes sociais.

A sucuri é nativa das florestas da América do Sul e entra na lista de maiores cobras do mundo, pois pode chegar a medir até 9 metros de comprimento.

As fêmeas crescem por toda a vida e são as maiores da espécie. No período de acasalamento, é possível ver como os machos menores a perseguem, o que os faz algumas pessoas confundi-los com filhotes da cobra.

Vídeo de sucuri gigante rodeada de cobras menores impressiona; biólogo explica. pic.twitter.com/nF39feMXcn — BHAZ (@portal_bhaz) October 5, 2020

Na verdade, as sucuris fêmeas atraem os parceiros ao liberar um feromônio que pode ser farejado de longe. Logo, os machos atraídos fazem o possível para se enrolar nela e lutar para ter a oportunidade de copular.

Grupos de 2 a 12 machos persistentes podem ser encontrados nesse “bolo de sucuris” que também já foi flagrado em vídeo.

Daniel de Granville, que é fotógrafo, biólogo e guia de expedições de passeios nas regiões de Bonito e do Pantanal no Mato Grosso do Sul, compartilhou um registro desse fenômeno.

É importante recordar que uma grande sucuri fêmea pode chegar a parir mais de 80 filhotes.

