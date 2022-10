Vídeo mostra pela 1ª vez a toca da sucuri gigante vovozona; ela não estava sozinha

O período de acasalamento das sucuris, também conhecidas como anaconda, chegou e já está rendendo vídeos impressionantes.

Desta vez, Vilmar Teixeira, que é guia turístico e ambientalista na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, trouxe pela primeira vez a toca da sucuri “vovozona”, que ficou famosa por seu tamanho.

As sucuris maiores são as gêmeas e elas continuam crescendo conforme a idade avança. “Vovozona” levou esse nome por ser uma das mais velhas e maiores da região que Teixeira monitora.

“Hoje a sucuri vovozona está acasalando. (...) e os macho ficam em volta procurando ela. Ali tem um macho próximo à toca dela”, explica ao mostrar uma cobra em busca da fêmea.

Ao encontrar a toca da sucuri, é possível ver que a cobra não está sozinha. Além do macho que a procura fora da toca, existe um que já está acasalando com ela.

Veja as imagens impressionantes e entenda melhor o período de reprodução das sucuris:

Daniel de Granville, que é fotógrafo, biólogo e guia de expedições de passeios nesta região trouxe também registros que mostram cenas da vida das anacondas.

Recentemente, ele divulgou um vídeo que mostra como a cobra faz a digestão de uma grande presa, com a barriga bem cheia, na margem de um rio. As imagens foram captadas por Marcos Augusto Violante no sudoeste do Pantanal.

“Mais uma vez, as gigantes gentis da Serra da Bodoquena vêm nos fascinar! Pelo jeito, o almoço foi dos bons”, escreveu nas redes.

Granville e Violante também trouxeram outro vídeo que mostra uma sucuri de perto em um momento raro. Nas imagens, é possível ver como a cobra engole uma ave que foi abatida.

“Meu camarada de longa data @marcosviolante fez este flagrante incrível de uma sucuri-verde comendo uma gralha-púrpura!”, comentou no Instagram.

