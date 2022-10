Castelo assombrado já registrou mais de 100 aparições de fantasmas diferentes

Quando pensamos em um local assombrado por fantasmas e entidades é provável que pensemos nas referências de filmes de terror paranormal que temos. Geralmente, existe um local que é assombrado por um fantasma ou uma entidade, enquanto que há uma luta do “bem contra o mal”. Mas, se contarmos a você que existe um local na Dinamarca que abriga mais de 100 fantasmas?

O local é o Castelo de Dragsholm,que fica na na Zelândia, na Dinamarca. A construção tem cerca de 800 anos e ganhou o título de um dos castelos mais assombrados da Europa.

As lendas urbanas do local contam que já foram vistos mais de 100 fantasmas diferentes vagando pelo local. Entre eles, um homem nobre que costuma andar a cavalo nos corredores do castelo e uma mulher de branco que foi encontrada enterrada nas paredes do local.

Outro fantasma seria James Hepburn, também conhecido como Lord Bothwell, que se casou com a rainha Maria da Escócia e há rumores de que ele assassinou o ex-marido da rainha, Lord Darnley.

Como punição, Bothwell foi preso no Castelo de Dragsholm por 10 anos por acusações de roubar o dote de outra mulher, Há relatos que informam que o homem passou mais de 10 anos preso a um um pilar em condições subumanas, onde ele era incapaz de se levantar completamente.

Sua morte ocorreu em 1578 e dizem que seu fantasma vaga pelo pátio principal do castelo. Inclusive é possível visitar o local e ver o calabouço onde ele esteve preso por anos, amarrado a um pilar.

A verdade é que o Castelo de Dragsholm tem um passado torturante. Escavações arqueológicas na década de 1930 revelaram os restos mortais de uma mulher envolta em um vestido branco encontrado selado atrás de uma parede do porão.