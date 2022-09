VÍDEO: Homem encontra “casa demoníaca” na floresta com mensagem arrepiante na porta

Daniel Sims é um explorador urbano famoso nas redes sociais mas sua última aventura lhe rendeu um registro assustador. Ele ficou assustado após descobrir o que classificou de “casa demoníaca” escondida na floresta. Daniel registrou sua descoberta em seu canal do YouTube e você pode ver o vídeo abaixo.

O canal de Daniel se chama Bearded Reality e ele se classifica como um explorador à procura de coisas estranhas pelo mundo. A casa que ele encontrou está localizada na floresta de Mere Brow, nos arredores de Southport, no Reino Unido.

Dentro da propriedade abandonada, ele recebeu mais do que o habitual de vidro quebrado e móveis desgastados, com marcas “demoníacas” por todas as paredes. No início do vídeo, Daniel inspeciona um velho carro azul coberto de ferrugem e com todas as janelas quebradas.

A cozinha parece bastante normal no início - até que o explorador vê uma mensagem rabiscada em uma porta: “ele usou a faca desta cozinha”.

Depois de passar pelo corredor, mostrando cadeiras quebradas e livros descartados, ele entra no que parece ser um quarto de criança com um armário. Na porta do móvel está escrito: “deixe esta casa agora”.

Depois, Daniel então entrou no que ele descreveu como a “sala paranormal”, a maior sala da casa. Na porta, Daniel viu a frase “saia, salve-se ou você vai acabar como eu”. Ele então mostra o canto da sala e onde o número 13 está escrito em toda a parede.

Também havia um grande pedaço de gesso faltando na parede principal, formando um círculo quase perfeito. Do lado esquerdo havia uma lista de diferentes partes da anatomia humana na parede, incluindo cérebros e intestinos.

Daniel termina o vídeo dizendo: “Que lugarzinho assustador, acho que é uma casa de demônio”.