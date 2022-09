Mulher provoca grande debate na web sobre se batatas chips são doces ou salgadas

Uma mulher causou um grande debate on-line sobre se as batatas fritas são um snack doce ou salgado - e seus comentários provocaram um alvoroço.

Levando sua pergunta ao Mumsnet, a mulher buscou esclarecimentos de outros usuários para compartilhar seus pensamentos e encerrar o debate familiar.

“Chips - doce ou salgado?” Ela legendou o post, como detalhado pelo site The Sun.

“Um de nós da casa acha que batatas fritas são salgadas e o outro acha que são classificadas como doces/confeitaria”.

“Comentários?” Ela perguntou, buscando conselhos.

Embora não esteja confirmado se o post foi simplesmente uma piada ou não, provocou uma reação viral entre as pessoas on-line.

Um internauta escreveu: “A pessoa que pensa que são doces tem algo seriamente errado com suas papilas gustativas!”

Outro usuário disse: “Por que seriam doces?? Qual é a lógica?”

Enquanto muitas pessoas eram a favor da opção “salgada”, outros usuários foram rápidos em pensar o contrário.

As respostas receberam a gratidão do pôster original que agradeceu a todos por suas contribuições, afirmando que seus “pensamentos são muito apreciados”.

Um usuário confuso escreveu: “Bem, eu classificaria como o mesmo tipo de lanche que doces, chocolate, nozes com sabor, passas etc. Mas acho que as batatas têm um sabor salgado”.

A woman's crisp debate has caused an uproar online https://t.co/ATc3DpoRIW — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) September 20, 2022

Texto com informações do site The Sun