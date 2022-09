Menino negro de 5 anos chora após ser chamado de ‘cocô’ em escola

Claudete Alphonsus, estilista e mãe de uma criança de 5 anos, usou as redes sociais para denunciar uma situação de racismo sofrida pelo filho em uma instituição de ensino de São Paulo, nesta sexta-feira (16).

Através de um vídeo divulgado, a estilista mostra o momento em que tem uma conversa com o filho sobre o fato ocorrido na escola em que o menino, cuja identidade será preservada ao longo de toda a notícia, afirma que foi chamado de “cocô” por colegas de classe devido à sua cor de pele.

No vídeo, é possível conferir o momento em que a criança diz: “Cor de cocô, porque cocô é marrom. Eu sou um cocô”, comentou. Em outro momento, o garotinho ainda questiona a mãe se ele “vai ficar branco”.

“Você não precisa ser branquinho. Você nasceu assim, pretinho e lindo”, responde Alphonsus.

“Sofri com ele”

Após notar que o filho estava triste e que não queria ir à escola, Claudete teve uma conversa com o filho e descobriu o que havia acontecido.

“Foi a coisa mais dolorosa de ouvir. Senti meu coração dilacerar, partir em pedacinhos. Sofri com ele, chorei com ele, e peço a todos que cuidem dos filhos de vocês, tomem conta do mental de seus filhos pretos, e não permitam que os machuquem. [...] Não permitam que façam seus filhos acharem que são feios por serem marrom. Ele tem cinco anos e já sofre o peso da cor”, afirmou.

Por fim, a estilista comentou que o filho está bem e que ela tem mostrado as mensagens bonitas e de apoio para a criança que são compartilhadas por internautas.

Veja o vídeo a seguir

