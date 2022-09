Cansados de ter pouco espaço na garagem, eles exigiram usar a da vizinha

Uma mulher está completamente revoltada depois de receber uma reclamação dos vizinhos informando que ela está utilizando “espaço demais” em sua própria garagem.

Cansada da situação, ela decidiu contar sua história no Reddit e teve o relato compartilhado pelo The Mirror.

Ela conta que costuma estacionar seu carro em um espaço onde os demais moradores podem utilizar livremente as vagas restantes da garagem, no entanto estacionar corretamente não parece ser o bastante para os vizinhos.

“Eles reclamaram comigo e exigiram que eu passe a estacionar meu carro em outro lugar porque ‘não tem espaço para todos os carros’”, conta a mulher enfurecida.

Apesar disso, ela admite que os próprios vizinhos têm dificuldades em estacionar seus carros o que acaba fazendo com que eles ocupem mais espaço do que o necessário. “Eles não sabem estacionar e acham que isso é única e exclusivamente minha culpa”.

Ela não sabe como lidar com a situação

Continuando seu relato, a mulher compartilhou a imagem de seu espaço de garagem e explicou que além das vagas destinadas aos moradores existe um outro espaço que é do proprietário do local, mas que é de uso liberado dos moradores.

“A porta à direita pertence ao proprietário do imóvel e não é usada, então estacionamos ao lado dela. O espaço sempre foi suficiente para três carros, mas meus vizinhos não sabem estacionar direito então bloqueiam a vaga uns dos outros pois estacionam no meio da área livre. Óbvio que eles iam me culpar por não saberem estacionar corretamente”, finaliza a mulher que, em seguida, pede ajuda aos demais usuários do Reddit.

Para alguns usuários, uma boa saída seria demarcar o espaço com giz como se fosse um estacionamento. Dessa forma um não poderia culpar o outro. " Marque os espaços com giz de desenho”.

“Eu faria isso! Riscaria os espaços e não ligaria para os demais comentários feitos pelos vizinhos”, afirmou outra pessoa ao que uma terceira complementou: “Desenhe uma linha no meio para separar em 50/50 a área de estacionamento. São duas propriedades, logo cada uma tem direito a metade da área”.