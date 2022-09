Marido recusa jantar com a esposa para poupar dinheiro, mas gasta com amigos

Uma mulher ficou extremamente chateada depois que seu marido se recusou a sair para jantar com ela com a desculpa de guardar dinheiro, mas compareceu a um jantar extremamente caro com os amigos.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher foi até o fórum online Mumsnet para pedir a opinião dos demais usuários da plataforma e tentar encontrar uma forma de lidar com a situação.

Sem se identificar, ela conta que recentemente seu marido se recusou a jantar com ela por “não ter dinheiro para comer fora”, mas não se preocupou em gastar 180 libras (R$1079 aproximadamente), em um jantar com os amigos.

“Meu marido está usando nossas dificuldades financeiras como desculpa para não fazer coisas comigo, como jantares românticos e passeios a dois”, conta a mulher que em seguida revela ter descoberto a conta do jantar com amigos no bolso de um casaco do marido.

“Duas refeições, diversos pratos, garrafas de vinho e mais as taxas deram 180 libras! Ele disse que tinha usado somente 15 para comer um curry no caminho de volta para casa”, revela a mulher.

Eles já estavam passando por uma crise

Em seu relato, a mulher revela que vem tendo alguns problemas em seu relacionamento e que parte deles está relacionada com a questão financeira não só de sua casa, mas também com problemas na casa de seus pais.

“Recentemente nós acabamos nos distanciado porque eu fiquei completamente consumida com os problemas da casa dos meus pais. Eles estão com dificuldades financeiras e acho que meu pai está morrendo”, revela a mulher.

“Meu marido afirma que eu não estive ‘presente’ para ele o para nossa casa. Me sinto doente e triste desde que encontrei aquele recibo, mas não disse nada para ele. Estou perto dos 40 anos e não tenho quase nada que seja meu de verdade”, finaliza a mulher.

Preocupada com o motivo do marido esconder o recibo, ela questionou os demais usuários sobre como agir.

Uma pessoa questionou: “Isso parece uma refeição cara demais para apenas dois amigos. Combinado com o seu relato eu ficaria alarmado. Ele está te escondendo algo ultimamente ou sendo possessivo com o próprio telefone”?

“A mentira dele é um sinal de alerta. Ele precisa se explicar além de que o fato de ele priorizar uma noite com amigos a uma noite com você é altamente suspeito”, finalizou outra pessoa.