Foto de OVNI que ficou 32 anos escondida pelo Ministério da Defesa do Reino Unido é liberada

Uma foto de um suposto OVNI que permaneceu oculta do público por mais de 30 anos e considerada a foto mais espetacular de um objeto não identificado foi finalmente liberada para o público no Reino Unido.

A imagem foi registrada em 1990 por dois jovens chefs de cozinha que trabalhavam em um hotel nos arredores do Parque Nacional de Cairngorms, na Escócia. Eles faziam uma caminhada em uma área montanhosa quando avistaram um objeto em forma de diamante com cerca de 30 metros de comprimento, parado no ar. Apavorados, eles se esconderam atrás de um arbusto, enquanto olhavam um avião militar circular o objeto, que minutos depois disparou para cima e sumiu.

Mesmo assustado, um dos jovens fez seis imagens do OVNI e entregou as fotos a um jornal da Escócia, mas a história e as fotos nunca foram publicadas. O jornal passou as imagens para o Ministério da Defesa e elas sumiram, assim como os dois chefs, que também não foram mais vistos.

As imagens nunca foram divulgadas e o Ministério da Defesa pediu que o nome dos jovens que testemunharam o avistamento permanecesse em sigilo até 2076, ou seja, mais de 50 anos, alegando preocupações com a privacidade.

Mas aos poucos, as imagens vieram à publico e somente agora a sexta e última foi revelada, segundo reportagem do ‘Daily Mail’.

A cópia revelada estava com um oficial da Força Aérea do Reino Unido, o primeiro a conversar com os jovens chefs depois do avistamento, que contra o protocolo militar guardou uma cópia e a manteve em segredo por todos esses anos.

Essa cópia, que foi entregue ao ufólogo David Clarke e foi considerada “a mais espetacular foto de OVNI já feita”. A foto foi avaliada por especialistas na área de fotografia, que consideraram a imagem verdadeira.