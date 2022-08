A verdade sobre o vídeo que mostra cobra saindo do chão

Um vídeo que começou a se tornar viral em agosto de 2022 deixou muitas pessoas impressionadas nas redes sociais. As imagens mostram como uma cobra sai do chão e levanta quase todo o seu corpo com uma força inacreditável.

Muitos acusaram que as imagens eram falsas e questionaram qual a espécie de cobra que poderia ser capaz de fazer isso.

Para sanar as dúvidas, o portal Snopes entrou em contato com John Kleopfer, herpetologista estadual do Departamento de Recursos da Vida Selvagem da Virgínia.

O especialista confirmou que as imagens eram reais e se tratava de uma cobra-rei, que está na lista das maiores espécies venenosas de cobra no mundo. Apenas com um bote, ela é capaz de matar até 20 pessoas ou um elefante.

Confira as imagens que mostram a cobra com o corpo elevado:

No Reddit, muitas pessoas debateram se o vídeo mostrava uma cobra-real ou uma mamba negra, pois ambas os tipos de cobras podem levantar a parte frontal de seus corpos. No caso da cobra-rei, ela pode levantar até um terço do corpo do chão e ainda terá estabilidade para atacar.

Normalmente, esta espécie de cobra pode chegar a medir de 3 a 3,6 metros, mas pode atingir 5,4 metros. Ela é muito usada por “encantadores de serpentes” e garante o sustento de muitas pessoas na Índia, mas o local em que a gravação foi feita não foi confirmado.

Na comunidade indiana de Samvara, em Korba, na Índia, presentear os noivos com cobras-rei é uma tradição, pois os moradores ganham a vida capturando estes animais e trabalhando como “encantadores”.

“A cobra é apenas um brinquedo para todas as crianças que vivem na comunidade. (…)Eles dependem apenas de cobras para trabalhar, é sua profissão ganhar dinheiro mostrando cobras e quando o casamento ocorre nesta comunidade, 7 cobras venenosas são dadas como dote para que o marido e a esposa possam ganhar a vida”, explica o jornal Bansal News.

No local, cerca de 20 famílias vivem em situação precária, pois não existem outros empregos ou casas seguras.

