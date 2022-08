Vídeo mostra como é encontrar uma anaconda debaixo d’água

O guia turístico e ambientalista Vilmar de Oliveira Teixeira começou a fazer sucesso no YouTube ao documentar encontros impressionantes com animais, especialmente com a sucuri, a segunda maior cobra do mundo que também é conhecida como anaconda.

Na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, onde é possível ver esta cobra vivendo livre na natureza e nadando em águas cristalinas, Teixeira captura diversas aproximações com este animal, mantendo a distância segura para não interferir diretamente em sua vida.

Esta semana ele gravou o momento em que mergulha e encontra uma grande sucuri nadando. Em seu canal no YouTube, Terra da Sucuri, ele publicou as imagens que revelam o animal deslizando pelo fundo do rio.

Confira a gravação que mostra como uma anaconda se comporta debaixo d’água:

A sucuri também pode ser encontrada fora da água, tomando sol em barrancos e árvores, mas passa muito tempo próxima a rios e banhados, onde costuma caçar. Ela é muito mais ágil na agua.

Em 2012, o biólogo Daniel De Granville, publicou fotos impressionantes ao liderar uma expedição com mergulhadores no Formoso, em Bonito, a 300 km de Campo Grande.

Daniel De Granville Photo in Natura

Na ocasião, eles encontraram uma sucuri com cerca de sete metros de comprimento e puderam se aproximar dela. O encontro foi tranquilo e a cobra não mostrou agressividade.

Daniel De Granville Photo in Natura

“É um bicho muito tolerante. Ficamos mais de 40 minutos fotografando, acompanhando. É fundamental que não se bloqueie sua rota de fuga ou tente irritá-la através da manipulação, cutucadas, barulho”, disse em entrevista ao G1.

