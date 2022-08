Vídeo mostra como esquilos enfrentam cobra venenosa em batalha pela sobrevivência

Um vídeo que mostra como esquilos são capazes de enfrentar e encurralar uma cobra venenosa se tornou viral novamente nas redes sociais.

De acordo com o Sunday Times, a luta pela sobrevivência foi filmada por Lara De Matos em uma reserva de vida selvagem na região do deserto de Kalahari, em Botsuana e África do Sul, na fronteira com a Namíbia a oeste.

“Vimos a cobra do Cabo e os esquilos terrestres e sabíamos que algo estava prestes a acontecer. Pegamos nossas câmeras e partimos para uma visão mais próxima. Quando nos aproximamos, vimos os esquilos terrestres tentando manter a cobra do Cabo longe de suas tocas subterrâneas, onde criam seus filhotes”, explicou Lara.

A cobra do Cabo (Naja nivea), também chamada de cobra amarela, é uma das espécies altamente venenosas de cobra que habitam uma grande variedade de biomas em toda a África Austral.

A espécie é diurna e preda várias espécies diferentes, além de se alimentar de carniça. Ela também chamada de “cobra de cobre”, principalmente por causa de uma rica variação de cor amarela.

Na luta que foi filmada, os esquilos receberam uma ajuda imprescindível de um dos predadores desta cobra; um mangusto, um mamífero pequeno que é imune ao veneno poderoso das serpentes.

Enquanto os esquilos se revezavam constantemente atacando a cobra de diferentes ângulos. O mangusto apareceu ajudando os esquilos a tomarem um descanso da disputa.

Confira as imagens impressionantes:

Cientistas da Universidade da Califórnia descobriram que os esquilos também podem ser imunes ao veneno de cobra quando compartilham território com ela

“Os esquilos de duas áreas onde as cascavéis do norte do Pacífico são comuns tinham alta resistência ao veneno dessa cobra em particular. Na ausência de cascavéis, a resistência dos esquilos desaparece, mas lentamente ao longo de dezenas de milhares de gerações”, explicaram.

Em 2019, uma foto de um esquilo comendo uma cobra se tornou viral em 2019 depois de ser compartilhada pelo Serviço Nacional de Parques dos EUA.

Reprodução (National Park Service)

