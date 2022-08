Astróloga cubana faz previsões sobre Terceira Guerra Mundial: ‘Uma bomba está chegando’

A astróloga cubana Mhoni Vidente faz sucesso nas redes sociais com suas previsões. Com cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, ela garante que a invasão da Rússia na Ucrânia é o começo da Terceira Guerra Mundial.

Segundo publicou o “Extra”, Mhoni, de 44 anos, acredita que a guerra na Ucrânia vai levar a uma espiral bélica sem controle, marcando o novo conflito mundial.

Ainda de acordo com a astróloga, a China, que recentemente intensificou os exercícios militares ao redor de Taiwan, será um dos países responsáveis pela Terceira Guerra Mundial e o presidente russo, Vladimir Putin, conseguirá apoio de muitas nações.

Mhoni destacou ainda que o conflito entre as superpotências globais terá nove anos de duração.

“A China, o dragão vermelho, fará todo o possível para derrotar os Estados Unidos, para provocar a Terceira Guerra Mundial. Uma bomba está chegando, um míssil está chegando. Todo ser humano vai perder”, afirmou.

Para Mhoni, há alguém por trás de todo esse poder: a Coreia do Sul. “Ela está muito envolvida com os Estados Unidos e está sendo uma líder mundial em todos os aspectos, quer ficar com o Vietnã, a Coreia do Norte e o Japão.”

E por falar em vidente...

Nesta semana, um caso envolvendo supostos videntes chamou a atenção. Uma mulher foi presa suspeita de aplicar um golpe milionário contra a própria mãe, uma idosa de 82 anos, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, ela contratou pessoas que se passavam por adivinhadores do futuro para convencer a vítima a pagar por um “trabalho espiritual” a fim de salvá-la da morte. O prejuízo foi estimado em R$ 725 milhões, incluindo obras de artes.

Polícia Civil recuperou quadro de Tarsila do Amaral roubado de idosa vítima de golpe, no RJ (Divulgação/Polícia Civil)

O caso foi investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, que realizou uma operação na quarta-feira (10) para recuperar os bens da vítima. Durante os trabalhos, a filha da mulher foi presa, assim como mais três suspeitos.

