Ele usou uma frase de um famoso jogo para aconselhar seu amigo

Um jovem foi criticado por utilizar uma citação de um conhecido jogo para aconselhar seu melhor amigo que está tendo problemas com a namorada. Ele acreditou que era a melhor forma de fazê-lo entender o recado.

Conforme a publicação feita pelo jovem no Reddit, ele e seu amigo, ambos de 18 anos, se conhecem há algum tempo e tem o costume de conversar e se aconselhar, apesar disso ele afirma não ser muito bom quando o assunto é dar um conselho.

Segundo seu relato, o amigo recentemente começou a namorar com uma garota da mesma idade, mas diante dela ele passou a agir de forma diferente, dando a impressão de ser outra pessoa.

“Quando ela chega é como se um interruptor fosse acionado. Ele vira alguém diferente, eu notei isso, mas preferi não falar mais nada”, revela o jovem.

No entanto, ele não foi o único que sentiu diferença nas atitudes do amigo, o próprio rapaz percebeu e pediu por ajuda.

Ele pediu por um conselho

Relatando o caso o jovem explica que se surpreendeu ao receber uma ligação do amigo pedindo para eles se encontrarem em um parque. Ao chegar, ele se surpreendeu ao saber que o amigo precisava de um conselho sobre sua namorada.

“Ele disse que sente que precisa ser o ‘namorado perfeito’ para ela e que isso é ser diferente do que ele normalmente é. Por esse motivo ele conta que age diferente perto dela e me pediu conselhos sobre quem ele realmente deveria ser”, revela o rapaz.

“Eu me sinto como sendo a pessoa errada para esse tipo de conselho pois nunca estive em um relacionamento, mas fiz o meu melhor e citei uma frase de um jogo que gostamos, Red Dead Redemption 2: ‘apenas faça uma coisa ou outra, não tente ser duas pessoas ao mesmo tempo’. Foi isso”.

Ele então explica que a frase foi dita realmente como um conselho e não como uma forma de minimizar ou banalizar os sentimentos do amigo, mas ainda assim ele teme ter passado essa impressão pois seu conselho foi ouvido por outro amigo que não gostou nada da ideia.

“Ele explodiu comigo por ter citado o jogo quando meu amigo me pediu um conselho. Fui errado em fazer isso”?

Para os usuários do Reddit, ele agiu da forma correta: “Foram boas palavras independentemente de onde vieram. A intenção com que você as disse é que importa”.

“Você não precisa criar frases bonitas se elas existem e se encaixam com o que você precisa”, afirmou outra pessoa.

“Acho que seu outro amigo na verdade está tentando te causar alguns problemas”, finalizou uma terceira.