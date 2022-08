Melhores amigos fazem tatuagem juntos, mas a namorada de um deles desaprova

Uma jovem está se sentindo extremamente culpada depois de fazer uma tatuagem de amizade com seu melhor amigo. Segundo ela, a tatuagem causou uma grande crise no relacionamento do rapaz e agora a namorada dele afirma que o desenho foi na verdade uma “declaração de amor”.

Conforme a publicação realizada pela jovem no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, ela e seu melhor amigo têm “sentimentos platônicos” entre si, sendo que os dois, de 19 e 20 anos, se conhecem desde a adolescência e planejavam a tatuagem por anos.

Ao escolherem os desenhos, os jovens optaram por tatuar uma lâmpada em forma de coração com os dizeres: “Serei sua luz, te amo sempre”, e pretendiam com isso reforçar a amizade mostrando que serão sempre a luz um do outro em momentos de dificuldade.

No entanto, a namorada do jovem acreditou que era algo “romântico demais” e implorou que ele não concordasse com o desenho.

Ela agora está exigindo que o jovem remova sua tatuagem independente do significado do desenho ou até mesmo do fato de que a melhor amiga dele não tem interesse romântico por homens.

Ela está tentando ver o outro lado da história

De forma anônima, a jovem conta que recebeu uma ligação da namorada de seu melhor amigo exigindo que os dois removam a tatuagem que fizeram juntos.

“Aparentemente sou uma pessoa horrível e a tatuagem é muito romântica. Tenho certeza que ela tem amigos para quem também diria ‘eu te amo’, mas agora ela quer que seja removido e eu não sei o que fazer”.

Um usuário da plataforma de dispôs a explicar seu ponto de vista de forma detalhada na esperança de ajudar a jovem a entender a questão.

Leia também: Tatuadora assume ter cometido erro ortográfico ao fazer uma tatuagem

“Uma amizade entre homem e mulher é possível, mas fazer uma tatuagem em forma de coração com os dizeres escolhidos por vocês pode passar uma ideia de algo romântico. Para a namorada do seu amigo significa que ela sempre estará em segundo lugar para ele e isso não é algo agradável para qualquer pessoa”.

“Acho difícil alguém aceitar uma tatuagem assim pois vocês estão publicamente declarando amor um pelo outro, pode ser bem desconfortável. Vocês acabaram agindo de forma imprudente com os sentimentos dela”, finalizou a pessoa.