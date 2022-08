De classe econômica, mulher deixa voo após descobrir que marido reservou primeira classe a amigo

Um relato viralizou no Reddit rapidamente, após uma mulher contar que seu marido fez uma reserva de viagem de avião para ele e o amigo na primeira classe, a deixando na econômica. Através do nome de usuário u/ThrowRAeconomy550 na plataforma, ela desabafou nesta quinta-feira (4).

“Meu marido e eu 30 anos não viajamos para fora do país há anos. Enquanto ele vai todos os anos com seu melhor amigo. Suas razões para ir com ele é porque ambos vão a eventos esportivos”, iniciou o relato. A postagem somou quase 50 mil interações nos votos dentro de oito horas.

De acordo com a mulher, seu marido faria outra viagem com o amigo e permitiu que a esposa fosse junto. Ele bancou as passagens, pois ela não tinha emprego, e deixou as crianças com a sogra.

“No entanto, quando descobri que ele tinha reservado a primeira classe para ele e seu amigo enquanto me deixou na econômica, simplesmente não consegui segurar minha língua. O confrontei sobre isso e ele primeiro se recusou a discutir, então quando a discussão se esquentou, gritou: ‘EU PAGUEI PELA SUA PASSAGEM! NÃO É O SUFICIENTE?’”, escreveu a mulher na plataforma.

Decisão de deixar o aeroporto

A mulher conta que o marido disse para parar de agir como se fosse da ‘realeza’, pois a passagem econômica seria boa para ela, já que não bancou e está desempregada.

“Chorei pelo que ele disse e resolvi não ir. [Meu marido] mudou de tom e começou a me implorar para ir com o que ele planejava, mas recusei. Fui buscar as crianças na casa da minha mãe e ele voltou três horas depois, bufando sobre o que aconteceu”, desabafou.

Segundo o relato, o amigo do marido a enviou uma mensagem chamando-a de mimada, além de afirmar que a atitude da mulher seria uma das razões pela qual ele não queria que ela fosse junto deles.

“Eu não respondi, mas o bloqueei desde que ele ficou cada vez mais rude nos últimos meses. Meu marido disse que eu fico chorando por ser excluída e é isso que acontece quando ele finalmente decide me incluir”, finalizou.