Ela serviu carne falsa no jantar e explica o motivo: ‘Ficaram muito chateados’ (Reprodução/Pixabay - Sherra Triarosdiana)

Um relato na internet ganhou a atenção dos usuários rapidamente, após uma mulher contar que serviu carne de mentira em um jantar de família. Através do nome de usuário u/cheekylilbooger, ela explicou o que, de fato, aconteceu em um texto no Reddit nesta quarta-feira (3).

“Minhas duas filhas são vegetarianas, mas meu marido e filho não são. Eu sou provavelmente o que eles chamariam de ‘flexitariano’”, iniciou o relato.

Segundo o texto na plataforma, o filho e marido da mulher sempre “torcem o nariz” para qualquer alternativa de carne. Para eles, é estranha a associação de outros tipos de alimentos de não-origem animal com a carne. “Então é realmente o conceito, não o sabor”, explica ela.

A mulher conta que dentro de sua família não há alergias. Usualmente, eles costumam fazer suas versões de jantar – uma de carne animal com o dobro da quantidade de panelas e frigideiras e a outra não.

“Há uma distribuição igualitária de limpeza e culinária nesta casa, felizmente”, contou.

Carne alterada, mas paladar satisfeito

Certa tarde, suas filhas tiveram a ideia de fazer duas panelas de molho de espaguete como se cada uma tivesse dois tipos de carnes diferentes – animal e de soja. Contudo, a proteína de soja estava presente nas duas panelas.

“O objetivo aqui era ver se o irmão e o pai realmente odiavam a carne e ver se poderíamos economizar alguns pratos e tempo no futuro”, revelou a autora do relato.

Durante o jantar, o filho e o marido comeram a proteína de soja e sequer estranharam o sabor do alimento. De acordo com a autora do relato, os dois adoraram a refeição e terminaram seus pratos.

“Foi quando meu caçula não aguentou mais e contou a eles. Ambos ficaram MUITO chateados por terem sido alimentados com algo diferente do que lhes foi dito”, concluiu a história.

