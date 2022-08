Ela relata ter sido discriminada por seu antigo chefe por causa de sua aparência

Uma mulher afirma ter sido discriminada pelo seu antigo chefe por conta de seu “visual alternativo”. Segundo relato, ela conta que o homem a instruiu a “cortar o cabelo e colocar uma blusa mais bonita” se quisesse crescer em sua carreira.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Christina Denver, de 39 anos, trabalhava como executiva e acabou pedindo para trocar de equipe após ser alvo de comentários preconceituosos feitos pelo seu antigo chefe. Após anos de dedicação, ela agora ocupa uma posição de destaque na empresa apesar de seu visual, extremamente criticado pelo antigo chefe.

A mulher, que mora na região de Lubeck, na Alemanha, conta que sempre foi apaixonada por tatuagens e modificações corporais, mas mesmo sendo fascinada por este mundo ela só deu o primeiro passo aos 30 anos de idade, depois de pesquisar e pensar muito ao longo de sua adolescência e início da vida adulta.

Sua primeira tatuagem foi um pequeno desenho feito no punho que deu início a uma série de outras tatuagens e modificações. Christina, também conhecida como Tini, já tem diversas tatuagens espalhadas por todo o corpo, mais de 13 piercings e um visual completamente alternativo que atrai olhares por onde ela passa.

Apesar de se sentir bem com sua aparência, ela relembra que já acabou passando por poucas e boas por conta de seu estilo.

Ela foi discriminada no ambiente de trabalho

Contando sua história, Tini revela ter passado por situações de discriminação no trabalho por conta de sua aparência. Ela foi alvo de comentários preconceituosos por conta de seu antigo chefe.

“Na área de economia empresarial em que eu trabalho é incomum ver pessoas com o meu tipo de visual, acredito que isso não seja algo exclusivo da Alemanha, mas que se repita ao redor do mundo também”, conta.

“Eu me destaco pela minha aparência e já fui julgada e discriminada algumas vezes por causa disso. Um antigo chefe me disse que eu deveria ‘cortar meu cabelo e colocar uma blusa bonita’ se eu quisesse crescer na minha carreira. Eu não aguentei a postura dele e em apenas algumas semanas troquei de área na empresa”, revela Tini.

Após a experiência ela afirma que seguiu se dedicando ainda mais ao trabalho para provar que seu antigo chefe estava errado. “Agora trabalho em outra empresa e sou chefe do departamento de comunicação sendo responsável pela comunicação interna e externa de toda a empresa. Não sofro mais com preconceitos na nova empresa”.

Para ela, essa experiência a fez querer quebrar preconceitos e tornar os ambientes de trabalho cada vez mais inclusivos e diversificados. “Quando me olho no espelho não vejo tatuagens e piercings, eu me vejo. Me sinto completa e confiante”.