Vídeo mostra o serpentear veloz de uma anaconda que quer fugir

O momento em que uma anaconda, conhecida no Brasil como sucuri, mostra grande agilidade ao serpentear em uma estrada rendeu comentários no YouTube. A gravação foi enviada por Jhown Marlon ao biólogo Henrique, conhecido como o biólogo das cobras. Ele fez as imagens da fuga no Município do Altamira, próximo ao Distrito de Castelo dos Sonhos, no Pará.

A cobra estava no meio da pista e quase foi atropelada. A câmera não registrou, mas antes de fugir com rapidez, ela deu um bote em quem filmava.

“Uma maneira de locomoção das sucuris é o serpentear. (...) Nota como ela usa um ponto de apoio e depois outro ponto e aí ela se joga para frente. Ela foi muito, muito rápida, tive que botas em câmera lenta. Foi tão rápida que o rabinho chegou a enrolar”, disse o biólogo Henrique.

O profissional destacou que analisando as imagens, Marlon não importunou a cobra, mas buscou uma forma de que ela saísse da estrada e não corresse o risco de ser atropelada

“Ele ofereceu para a gente um vídeo maravilhosamente didático e muito difícil de alguém fazer um igual. (...) Na beira da estrada ela morre”, explicou.

Para Henrique, esta ajuda para preservar a vida do animal é bem-vinda, mas sempre é importante colocar sua própria segurança em primeiro lugar.

Em caso de ver uma cobra na beira da estrada, é melhor usar um objeto para se aproximar dela, porque o animal pode ser peçonhento.

Um exemplo de que é melhor ter muito cuidado com animais selvagens, foi este registro impressionante de uma sucuri de 7 metros dando um bote em uma caminhonete na zona rural de Campo Grande.

“Eu estava trabalhando quando a vi no meio do aterro. Liguei para minha família, que estava na sede e os chamei para irem lá olhar também. Ela tava quieta, parecia que tinha se alimentado há pouco e parou ali na estrada. Fica perto de uma represa e nós achamos que ela mora por aqui, já que á a terceira vez que a vimos em quatro anos. Acho muito difícil ser mais de uma. Ela é enorme, tem cerca de 7 metros”, afirmou o pecuarista Eduardo Jacintho ao G1.

Após cerca de 40 minutos aguardando ela sair do local, o homem tentou seguir viagem e acabou levando um bote, que não o feriu, mas poderia, pois ele estava com o braço exposto na janela aberta do veículo.

