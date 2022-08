Vídeo mostra como sucuri pode atacar vítima de forma ágil e certeira

Um vídeo que mostra como uma sucuri pode atacar rapidamente e de forma muito certeira sua presa faz sucesso no YouTube.

A gravação foi feita no Reptile Gardens, um zoológico que começou com uma pequena exibição de répteis em 1935, mas atualmente é uma grande atração que exibe diversos répteis do mundo do mundo.

As imagens foram retiradas do TikTok do zoológico e replicadas no YouTube para mostrar o poder do bote da segunda maior cobra do mundo.

“A agilidade da cobra sucuri. Preste a atenção na agilidade e rapidez dela, se dá para uma criança marcar bobeira, sem os pais estarem na proximidade dela?”, comenta alguém no vídeo.

Confira as imagens:

A sucuri não representa um grande perigo ao homem e pode preferir se afastar ao invés de atacá-lo. Em algumas ocasiões, turistas fazem aproximações seguras com sucuris de grande porte.

No entanto, o caso de uma sucuri atacando um garoto no interior de São Paulo já se tornou notícia em 2007.

De acordo com o G1, um garoto de 8 anos foi atacado por uma cobra sucuri de cerca de cinco metros em uma propriedade rural em Cosmorama, a 500 km de São Paulo. O avô da criança, Joaquim Pereira, de 66 anos, foi o responsável por salvá-lo.

Segundo relatos, o menino brincava próximo de um córrego na propriedade do avô: “Ela me derrubou, me mordeu, foi se enrolando e começou a me enforcar”, recordou o garoto a uma emissora de TV local.

Os amigos do neto rapidamente avisaram ao adulto que, ao chegar ao local, lutou com a cobra cerca de meia hora, usando as mãos, os pés, pedras e pedaços de madeira para desvencilhar o neto da serpente.

A criança levou 21 pontos no peito, onde a sucuri deu um bote que causou um grande ferimento. Como ela chegou a se enrolar no garoto, ele também teve vários hematomas.

Relembre o caso:

