Mulher sela a paz com rato após animal surgir em sua casa e passar a habitar em sua cozinha (Monica Canova/Reprodução/Extraído do The Dodo)

É comum ouvir dizer que humanos costumam fazer amizade com animais desconhecidos quando invadem seus lares, como os cães, gatos e pássaros. E com rato, seria comum? Pode parecer estranho para certas pessoas, porém ocorreu de uma forma diferente com Monica Canova. O relato foi extraído do portal The Dodo.

O ratinho compartilhava da mesma casa com Monica Canova há algum tempo e, atualmente, vive em sua cozinha. Embora não tenha sido convidado, a paz entre o animal e o humano foi completamente selada. Inclusive, o rato recebeu até mesmo um nome, agora conhecido como Mousey.

Veja mais: Cachorro perdido volta para casa depois de 2 semanas com fita de 3º lugar em concurso de cães

Relação entre gente e rato

Embora a dupla vive na melhor fase de sua amizade, nem sempre foi assim. No início, com a descoberta do pequeno intruso, Canova teve uma reação mais fria em relação ao animal intruso. Contudo, ambos selaram a paz de uma forma rápida.

“A primeira vez que o vi, pensei: ‘Bem, isso é meio nojento’”, disse Canova ao The Dodo. “Mas quando me aproximei dele, ele tinha as orelhinhas mais fofas e perfeitas. [Ele] olhou para mim como se dissesse: ‘Oi!’ E eu simplesmente não podia deixá-lo ser.”

Canova e ‘Jerry’

Desde que começaram uma amizade, Mousey tem se mantido sozinho e reaparece ocasionalmente. Quando surge pela casa, Canova ainda possui o sentimento inesperado e positivo em relação a ele.

Mesmo que para muitos seja difícil conviver com um rato em seu lar – de um jeito pacífico –, Canova tem enxergado de outro modo, além de aprender a lidar com essa ideia. A mulher decidiu agir desta forma para não ter que despejá-lo.

“Por mais que não seja tão bom ter um rato como colega de quarto, me sinto muito mal por deslocá-lo”, disse Canova, além de afirmar que Mousey realmente parece ter gostado de fazer parte de casa. “Acho que ele pensa que é o dono do lugar.”