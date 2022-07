A verdade por trás do vídeo que mostra agricultor dando de cara com anaconda de uma tonelada

O agricultor Ferney Villegas, da Colômbia, usa seu canal no YouTube para mostrar suas experiências com a pesca e animais. Recentemente, ele disse ter filmado uma anaconda, conhecida no Brasil como Sucuri, que pesa aproximadamente uma tonelada.

Nas imagens, é possível ver como uma grande cobra desliza na floresta e realmente aparece ser muito pesada: “Vou compartilhar o vídeo de uma anaconda que pesa uma tonelada, não sei se estou exagerando, julguem vocês”, disse na gravação.

Confira o vídeo que levantou a polêmica:

Mas afinal, é possível que esta anaconda realmente pese uma tonelada?

O biólogo Henrique, conhecido como o Biólogo das Cobras no YouTube e um especialistas em sucuris, decidiu revelar a verdade sobre o vídeo que mostra esta cobra.

“As anacondas chegam a 100 kg ou um pouco mais. (...) Agora uma tonelada não dá não. Uma tonelada seria o peso de uma titanoboa”, explicou em seu vídeo que visa comentar o caso.

A Titanoboa era uma serpente que habitou a América do Sul entre 58 a 60 milhões de anos atrás e é pode ser chamadas de a “mãe das anacondas”.

Assim como as sucuris, esta cobra tinha hábitos semi-aquáticos e não era venenosa. No entanto, ela chegava a medir 15 metros de comprimento e pesava até 1,2 toneladas.

Está espécie também matava suas presas por meio da constrição, enrolando-se e apertando seus corpos com uma força de mais de 180 kg por polegada. Ela ainda era capaz de devorar crocodilos com uma só mordida.

Estátua de bronze representando a Titanoboa cerrejonensis, serpente que habitava a América do Sul entre 58 a 60 milhões de anos atrás.

Essa serpente gigante chegava a 14 metros de comprimento, e tinha hábitos semi aquáticos, caçando suas presas por emboscadas. pic.twitter.com/TLWyM0e92h — Legião Escamada 🐍🦎🐊🐢 (@legiaoescamada) June 13, 2022

Voce pode conferir mais sobre este caso e Titanoboa no vídeo a seguir:

