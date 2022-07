Vídeo misterioso mostra cobra da grossura de uma árvore entrando em casa

Imagens de uma cobra deslizando e entrando na área de uma casa se tornaram virais. A cobra chamou a atenção por parecer tão grossa como um tronco de árvore e medir cerca de 6 metros de comprimento.

De acordo com o Newsweek, a gravação voltou a fazer sucesso no Twitter; “Viver perto da selva permite que você tenha a visita de animaizinhos doces”, escreveram.

Confira a imagem que mostra o animal impressionante:

Vivir cerca de la selva te permite tener la visita de dulces animalitos pic.twitter.com/hYkn0dgZda — escribano (@tuidelescribano) July 6, 2022

A origem do vídeo é um mistério que as pessoas tentam decifrar. No entanto, um usuário do Twitter comentou que em uma das versões publicadas é possível ver a placa de uma moto de Java, na Indonésia.

A localização faz sentido, pois a maior píton do mundo é encontrada no sul e sudeste da Ásia. Um acidente impactante envolvendo está espécie foi documentado em 2018.

A agricultora chamada Wa Tiba, de 54 anos, desapareceu e teve o corpo encontrado dentro de uma cobra píton na ilha de Muna, na Indonésia.

Reprodução Facebook

A BBC informou que a vítima saiu para vigiar uma plantação de milho próxima da sua casa, preocupada com javalis que invadiam as plantações.

O local era cercado por penhascos e cavernas, onde frequentemente pítons eram encontradas. Como não regressou a casa no dia seguinte, a comunidade saiu a sua procura e se deparou apenas seu par de chinelos, uma lanterna e um facão.

Uma píton gigante descansava com a barriga cheia cerca de 30 metros de distância do local dos pertences da mulher

“Os moradores suspeitavam que a cobra tivesse engolido a vítima, então a mataram e depois a levaram para fora do jardim. A barriga da cobra foi aberta e o corpo da vítima foi encontrado dentro”, disse o chefe da polícia local, Hamka, a época.

Imagens fortes do momento circulam nas redes sociais até hoje e podem sensibilizar.