Vídeo mostra pescador pego de surpresa por luta entre anaconda e jacaré

Na natureza existem lutas de gigantes que surpreendem! Agora, que quase todo mundo tem um câmera a mão facilmente, essas batalhas por sobrevivência podem ser vistas de qualquer lugar e fazem sucesso nas redes sociais.

No fim de semana retrasado, um pescador se deparou com uma dessas cenas e decidiu gravar o momento. O caso aconteceu em um rio da zona rural de Porto Velho, em Rondônia.

Paulo Robson procurava com seu amigo um bom lugar para pescar, quando se surpreendeu com uma sucuri, conhecida no mundo todo como anaconda. Ele leva um susto, pois não tinha visto a cobra até se aproximar bastante dela.

“Eu não sabia que ela ia soltar a presa não, gente. Ele está cansado, escapou”, disse o homem ao ver que o jacaré foi liberado pela cobra e nadou para o outro lado do rio.

A sucuri estava aplicando a constrição na presa e completamente entrelaçada, mas pode ter desistido ao se sentir ameaçada pela presença humana.

O biólogo Henrique, conhecido como o biólogo das cobras, mostrou a cena e comentou sobre o comportamento dos animais.

“Tem jacaré que come sucuri quando ela é menor do que ele, mas geralmente os jacarés fazem parte do cardápio das sucuris”, explica.

Confira as imagens:

Elas não são as únicas

A anaconda, que chamamos também de sucuri, é considerada a segunda maior cobra do mundo, ficando atrás apenas da píton.

Imagens feitas em Queensland, na Austrália, se tornaram famosos ao mostrar como uma enorme píton se alimenta de um crocodilo de água doce.

Martin Muller fez uma sequência impressionante mostrando como o animal mata e engole a presa completa. As imagens foram cedidas para a organização australiana sem fins lucrativos GG Wildlife Rescue Inc. em 2019 e ainda fazem sucesso nas redes.

As pítons são capazes de digerir todos os ossos, carne e órgãos das presas, excretando apenas as partes do corpo ricas em queratina e esmalte, como escamas e dentes.

Confira os cliques que mostram o poder desta cobra: