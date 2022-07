SC: Gari recebe presente surpresa depois de achar carteira com R$ 940 e devolver a turista iraniano

O gari Marcos da Silva encontrou uma carteira com R$ 940 enquanto fazia a coleta de lixo em Florianópolis, em Santa Catarina. Ele passou a procurar nas redes sociais pelo dono, o turista iraniano Amir Farokhdad, e acabou conseguindo entregar o material para um amigo dele. Inspirados pela boa ação, um casal que não conhecia os envolvidos decidiu ir até a casa do gari e fazer uma surpresa.

Marcos encontrou a carteira no último dia 20 de junho. Na ocasião, ele não pensou em ficar com o dinheiro e em vez disso fez postagens nas redes sociais procurando pelo dono. Ele conseguiu contato com o turista iraniano, mas ele não estava mais em Santa Catarina e indicou um amigo para receber a careira, no bairro Tapera, no Sul da Ilha.

“Na hora que caiu do contentor, parecia que [a carteira] estava dizendo: ‘Estou aqui’. Nesse dia, eu estava precisando de dinheiro, não tinha R$ 1 no bolso, mas não ia ser com esse dinheiro que eu ia resolver as coisas”, disse o gari em entrevista ao G1.

Gari achou carteira e procurou o dono por meio de postagem nas redes sociais (Reprodução/Redes sociais)

Presente surpresa

Depois de ter o “dever cumprido” por devolver a carteira, o gari não imaginava que ganharia um presente. Um casal que não o conhecia ficou sensibilizado com a atitude dele em devolver a carteira e, no último sábado (16), saiu de Imaruí e foi até a casa de Marcos para lhe entregar R$ 950 em dinheiro.

“Nós achamos interessante a atitude do Marcos, a honestidade dele. O que era para ser uma regra, hoje em dia é uma exceção, que é a qualidade de ser honesto”, afirmou o homem ao G1.

E a ajuda veio a calhar, já que o gari tem uma filha de pouco mais de dois meses que só se alimenta com uma fórmula infantil e enfrentava dificuldades para conseguir o leite. Agora, o valor doado será usado para adquirir o produto. “Pensa em um casal gente boa. Bem simples, humilde”, comentou Marcos.

O casal destacou que há 30 anos teve gêmeos e também enfrentou dificuldades para alimentá-los. Assim, se sentiram felizes em ajudar o gari e disseram que resolveram fazer a doação “para multiplicar a honestidade”.

