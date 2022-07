Ele afirma que filha não deveria ter engravidado: ‘Ela quer que eu crie o bebê’

Um homem está perplexo após descobrir os planos da filha sobre sua primeira gestação. Apesar de estar animado em ser avô, ele não sabia que ela o deixaria responsável por olhar o bebê durante a maior parte do tempo.

Publicando no Reddit, o homem conta que sua filha, de 27 anos, se casou recentemente e desde então tem focado em aproveitar sua vida enquanto buscava engravidar de seu primeiro filho.

Recentemente o homem, identificado como Bobby, conta que recebeu uma ligação emocionada da filha confirmando que ele será avô em um futuro próximo. “Eles queriam contar para todos pois estavam tentando desde o casamento. É uma gravidez planejada e eu fiquei emocionado em me tornar avô”.

O casal então decidiu organizar um jantar para contar a novidade para a família, mas logo as coisas saíram dos trilhos quando o homem descobriu que a filha e o genro esperavam que ele se responsabilizasse pelo bebê enquanto eles trabalhavam ou saíam com amigos.

Parte da família ficou contra ele

Após ouvir comentários sobre como ele cuidaria do bebê enquanto o casal trabalha ou se diverte, ele decidiu questionar a filha e o genro, e se surpreendeu ao ouvir que era esperado que ele realmente cuidasse do neto.

“Eu amo meus filhos, mas não me inscrevi para ser ‘pai’ de um novo bebê. Expliquei isso para minha filha e ela começou a fazer uma grande cena. Ela disse que eu deveria ajudá-la já que sou aposentado e que ela deveria aproveitar sua vida enquanto ainda é jovem e não ter sua vida se ‘resumindo a um bebê'”.

“Eu então respondi que a partir do momento em que se tem um filho a sua vida passa a ser ‘resumida ao bebê', e que é isso que significa ser um pai. Disse também que ela não deveria ter engravidado se esperava que outra pessoa criasse seu filho. Ela então me disse que não devo ficar surpreso quando ela me colocar em um asilo”, conta o homem.

Segundo um de seus filhos, ele exagerou na forma com a qual deu sua opinião, já o outro acredita que ele fez o correto. No entanto, grande parte da família o acusou de ser “insensível e misógino”, além de não reconhecer as dificuldades de ser um pai de recém-nascido.

Por este motivo, ele pediu a opinião de outras pessoas, que foram rápidas em tranquilizá-lo: “Tenho 17 netos e ‘criei’ vários deles. Ajudar é bem diferente de ser obrigado a criar. Aproveite o bebê, mas não se prenda à ‘criação’ dele. Confie em mim, 4 vezes na semana é só o começo”.

“Minha mãe sempre nos avisou que ajudaria a cuidar dos netos em uma emergência, mas que os responsáveis pela criação dos nossos filhos seríamos nós mesmos”, conta outra pessoa.