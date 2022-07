Esposa invade live do marido ao descobrir que ele ‘esqueceu’ de alimentar filha

Uma mulher está sendo acusada de “destruir a reputação” de seu marido após invadir uma transmissão ao vivo feita por ele em uma plataforma de streaming. Segundo ela, a ação foi necessária já que o homem “esqueceu” de alimentar e trocar a filha de sete meses de vida.

Conforme publicado pela mulher no Reddit, seu companheiro costuma fazer transmissões ao vivo em uma plataforma de streaming, mas desde o nascimento da filha a frequência precisou diminuir drasticamente devido às novas responsabilidades do casal.

Segundo ela, o homem costumava fazer lives com uma certa frequência afirmando que “seus seguidores são bons para sua saúde mental e para ajudá-lo a se socializar e comunicar melhor”.

“Há dias ele estava reclamando que queria fazer uma transmissão ao vivo. Eu disse a ele que poderíamos olhar nossas agendas para ver um dia em que eu poderia cuidar da nossa filha para ele fazer a live. No entanto, isso não foi bom o bastante para ele”, conta a jovem mãe.

Ela teve uma surpresa desagradável

Em seu relato, a mulher conta que precisou se ausentar por algumas horas para fazer compras para a casa e deixou a filha aos cuidados do marido.

“Durante todo tempo eu fiquei ligando para saber como ela estava e pedindo a ele para alimentar ela e trocar sua fralda. Ele disse que estava tudo bem, mas eu desconfiei e voltei para casa”, conta.

Ao chegar, ela entrou em desespero ao não encontrar o marido e perceber que ele não respondia aos seus gritos. “Entrei no quarto e encontrei minha filha acorda, com a fralda completamente suja e a mamadeira intocada!”.

“Quando saí, fervendo de raiva, percebi que o escritório dele estava fechado e notei que ele estava fazendo a tal da live! Eu entrei gritando e o repreendendo por ter deixado nossa filha sem comer e suja. Ele só soube desligar o microfone e me acusar de ter acabado com seu canal e com sua base de fãs”, revela a mulher.

Leia também: Ela reclamou do comportamento da sogra durante a gravidez: ‘Tóxico e intrusivo’

Após o ocorrido, ela saiu de casa levando sua filha, mas agora precisa lidar com o marido pedindo a ela para voltar.

Para os usuários do Reddit, ela agiu da forma correta: “O cara estava negligenciando a filha para ter alguns espectadores na streaming. Se eu pegasse meu marido fazendo isso era divórcio na hora! O bem-estar da minha filha vem primeiro”.

Outra pessoa completou: “Se ele sente tanta falta da filha então porque priorizou estranhos ao invés dela?”.