Ela reclamou do comportamento da sogra durante a gravidez: ‘Tóxico e intrusivo’

Uma mulher passou por momentos difíceis durante sua gravidez e está precisando aprender a lidar com as atitudes de sua sogra também no pós-parto. Segundo ela, que desabafou em uma postagem no fórum Mumsnet, os comportamentos da mãe de seu companheiro são “tóxicos, intrusivos e controladores”.

Em um relato de desabafo, a mulher conta que ficou extremamente animada ao saber que estava esperando seu primeiro filho. Rapidamente ela começou a fazer planos para o bebê, incluindo a festa de revelação do gênero, mas foi rapidamente surpreendida com o comportamento de sua sogra.

“Minha sogra ficou revoltada ao saber que faríamos uma festa de revelação de gênero porque ela acha ‘ridículo’. Como não queríamos perder nosso tempo discutindo, decidimos fazer algo só para nós dois. Não foi como eu queria e esperava, mas deixei pra lá mesmo ficando chateada e frustrada”.

A situação piorou com o nascimento do bebê

Após dar à luz, a mulher acreditava que a situação com a sogra se acalmaria. No entanto, ela se surpreendeu quando aconteceu exatamente o oposto do esperado.

“Chegamos em casa após sete dias de internação e fomos recebidos com uma festa de boas-vindas. Depois de umas 2 horas meus sogros chegaram e começaram a nos atacar pelo nome que escolhemos para o bebê! Que direito eles acham que tem sobre o nome do meu filho?”.

“Escolhemos um nome composto e eles disseram que isso era errado e que deveríamos ter nomeado o bebê em homenagem ao bisavó dele! É o meu bebê! Eu e meu marido escolhemos juntos o nome e não vamos fazer alterações nele”, conta a mulher.

Além disso, a sogra também não permitiu que ela realizasse o primeiro corte de cabelo do filho e está constantemente fazendo com que a mulher se sinta desconfortável em segurar o próprio filho.

“Eles nunca entregam o bebê a mim, sempre para o meu marido. Estou ficando desconfortável com tudo isso e ainda precisando lidar com diversas reclamações por não tê-la envolvido no primeiro banho. Era um momento meu e eu não queria e não me sinto culpada por não tê-la envolvido”, afirma a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela precisa impor limites à sogra o quanto antes. “A criação do seu filho não tem nenhuma relação com ela. Minha sogra faz a mesma coisa, então agora eu tiro meu filho do colo dela quando eu quero. Se ela começar a exigir participação por ser a avó dele, então dê a volta por cima e afirme que você é a mãe e é quem decide”.