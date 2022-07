Mulher é duramente criticada por querer viajar sem o marido

Uma mulher está passando por uma situação complicada depois de ser convidada para passar as férias ao lado de seus pais. Segundo ela, o convite se estendeu a toda família, mas o marido não poderia participar da viagem por já ter se comprometido com outras questões.

Conforme a publicação feita pela mulher em um post do Reddit, ela, que tem 25 anos, foi convidada por seus pais, irmã e avós para aproveitar uma viagem em família. No entanto, a data em que o convite foi recebido pareceu ser um problema para seu marido, que não poderá acompanhá-la.

De forma anônima ela conta que é professora e, por tal motivo, consegue ter tempo livre para aproveitar as férias. No entanto, seu companheiro além de não ter conseguido as férias também já concordou em cuidar do cachorro de um amigo durante algumas semanas.

“Meus pais perguntaram de última hora se queríamos sair de férias com eles, mas meu marido concordou em cuidar do cachorro de um amigo”, explica a mulher.

Ele não concordou com a decisão da esposa

Segundo a mulher, a situação é ainda mais complicada levando em conta a quantidade de trabalho que ela tem para fazer além de seu emprego na escola. “Temos três cães e quatro gatos que ficam praticamente sob os meus cuidados porque meu marido trabalha muito e estuda”.

“Eu também sou responsável por quase todos os serviços domésticos e pela alimentação da família, além de cuidar da nossa filha que tem 9 meses. Meu marido não quer concordar com nossa ida na viagem porque é de última hora e alguém ‘precisa estar aqui’ para cuidar dos nossos cães e do cão do amigo dele”, revela a mulher.

No entanto, ela ainda explica que o homem deverá participar de uma despedida de solteiro no mesmo lugar para o qual os pais a convidaram para viajar, e que ele irá sozinho para o evento.

“Quero dizer que nós vamos porque sei que vamos nos divertir muito. O resort tem um parque aquático e muitas piscinas para crianças pequenas. Acho justo eu ter esse tempo com ela ainda mais que ele vai ter a mesma viagem apenas 1 mês depois. Eu quero e preciso de férias”, desabafa.

Para os usuários do Reddit, ela e o marido precisam se comunicar melhor quanto a suas agendas: “Não sei como vocês conseguem ficar tão atolados de obrigações. Não há razão para você não viajar só porque ele vai ficar no seu lugar por um tempo”.