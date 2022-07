Ela obrigou o marido a vender os videogames para pagar seus ‘desejos de grávida’

Um homem está passando por uma situação complicada depois que os desejos de gravidez da sua esposa fizeram as contas do casal extrapolarem o limite. Segundo ele, após a companheira saber do aumento dos gastos ela sugeriu a ele que vendesse seus videogames e sua bicicleta para cobrir os valores.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem foi até o Reddit para compartilhar sua situação e pedir a opinião de outras pessoas. Segundo ele, os gastos semanais com comida que eram de 50 libras (aproximadamente R$373), agora estão estimados em 124 libras (R$798) para conseguir sanar os desejos da esposa grávida.

Ele ainda conta que o casal tomou algumas atitudes par reduzir os gastos, como deixar de comer em restaurantes e fazer pedidos em delivery, mas a esposa ainda insiste em satisfazer todos os seus desejos.

Descrevendo a situação, ele explica que ao todo são aproximadamente 35 libras (R$225) gastos somente com abacates por semana. Além de 3 abacates por dia, a mulher ainda passou a comer ao menos 1 bife, mirtilos, cerejas e salmão.

Ele está preocupado com as contas

Preocupado com o aumento repentino nos gastos, o homem decidiu compartilhar suas preocupações com a esposa, que disse a ele para vender seus videogames e sua bicicleta para poder pagar por seus desejos.

“Eu tenho apenas alguns jogos, pois já vendi a maioria, e minha bicicleta. Não acho justo eu vender tudo o que amo quando ela pode se contentar com alimentos mais baratos e colaborar de outras formas para economizar”, desabafa o homem.

“Tivemos algumas brigas por causa disso e tenho receio de que o estresse prejudique o bebê, mas não consigo pagar a conta do supermercado”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ele precisa ficar esperto com a situação: “Desejos são uma coisa, insistir que você venda seus bens para manter o padrão de alimentação de luxo dela é outra. Ou ela diminui o padrão ou começa a vender as coisas dela para pagar pelos abacates”.

“Ela é totalmente irracional em esperar que a família viva fora de seu padrão para poder bancar seus luxos. Vender seus itens de hobby para bancar os desejos dela é fora dos limites. Ela pode agir de forma moderada, gravidez não é desculpa para irresponsabilidade com dinheiro, principalmente com uma criança a caminho”, afirma outra pessoa.