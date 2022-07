Ele se recusou a tatuar o nome do enteado e comprou uma briga com a esposa

Um homem está passando por uma situação complicada com sua esposa depois de decidir fazer uma tatuagem em homenagem a seus filhos. Segundo ele, somente serão tatuados os nomes de seus filhos, o que deixaria de lado seu enteado de 8 anos.

Conforme a publicação feita pelo Homem no Reddit, ele e a esposa estão juntos há 4 anos, mas os dois possuem filhos de relacionamentos anteriores. Ele tem dois filhos, de 9 e 7 anos, e ela tem um filho de 8 anos. Juntos eles são pais de uma menina de apenas 1 ano.

Em seu relato o homem explica que ele e a esposa moram junto com as 4 crianças. “A mãe dos meus filhos os visita uma vez por mês e o pai do filho dela prefere não ter contato com o menino”.

Recentemente, ele decidiu aumentar a homenagem feita aos filhos na forma de uma tatuagem em seu braço, mas não pretende estender a todos da mesma forma. “Tenho os nomes dos meus dois filhos biológicos tatuados no braço e agora planejo tatuar o nome da minha filha mais nova”.

“Minha esposa então perguntou se eu pretendo tatuar o nome do meu enteado na mesma data em que eu for tatuar o da nossa filha”, explica o homem.

Ela se decepcionou com a resposta

Diante da pergunta da esposa, o homem afirmou que não tem intenção de tatuar o nome do enteado. Chocada, a esposa o questionou sobre o motivo: “Eu disse que só tenho os nomes dos meus filhos tatuados. Ela ficou irritada e disse que eu estou excluindo o filho dela e que ele também é parte da família”.

“Eu me recusei a tatuar o nome dele e tatuei somente o da minha filha. Agora minha esposa está me chamando de tudo quanto é nome. Estou começando a pensar que ela está certa e que agi errado”, comenta o homem que em seguida pede a opinião dos demais usuários do Reddit.

Para eles, o homem realmente agiu de forma errada: “Você foi a figura paterna do menino por metade da vida dele. Provavelmente ele ficará arrasado ao saber que você não o vê como filho”.

“Eu sou enteada e ficaria muito magoada se estivesse no lugar dele. Você está deixando claro que ele é menos importante quando comparado com os irmãos”, comentou outra pessoa.