Ele avisou a filha que se ela fizer uma tatuagem, sofrerá com as consequências

Um pai está sendo criticado por conta de sua postura diante do desejo de sua filha, de 17 anos. A jovem manifestou a vontade de fazer uma tatuagem como forma de homenagear uma amiga que faleceu recentemente.

Conforme a postagem do homem no Reddit, a amiga da jovem faleceu de forma repentina e sua perda foi sentida por todos na família. Apesar de nos últimos tempos as meninas não estarem tão próximas, ele reconhece que a filha ficou “extremamente mal” com a situação.

Recentemente, sua filha mais velha, de 25 anos, sugeriu a irmã que fizesse uma tatuagem em homenagem à amiga para ajudar a superar o luto, mas para o pai isso está fora de cogitação.

“Minha filha mais velha sempre foi a mais problemática dos meus filhos. Ela tem muitas tatuagens e fez diversas coisas contra a nossa vontade. Tivemos um relacionamento tenso e cheio de brigas. Nunca gostei, mas elas sempre foram muito próximas e minha filha mais nova está querendo seguir os passos dela, mesmo ela sendo uma influência terrível”.

A filha decidiu fazer uma tatuagem

Em seu relato, o pai conta que a filha mais nova decidiu comunicar sua decisão de fazer uma tatuagem após o funeral da amiga. Diante da decisão da jovem, ele se posicionou de forma firme e direta.

“Disse que não a apoio nessa decisão e que ela não fará uma tatuagem enquanto morar na minha casa. Minhas outras duas filhas ficaram surtadas e saíram chorando. Ela é muito jovem para tomar uma decisão que irá destruir sua carreira profissional”, afirma o pai.

A filha ainda tentou argumentar a decisão do pai que também fez uma tatuagem aos 17 anos. “Não permiti que ela jogasse isso na minha cara porque eu era muito mais maduro e foi uma homenagem para a mãe dela”.

“Ela ainda disse que fará a tatuagem de qualquer forma e eu avisei que se fizer pode esquecer suas contas pagas, seu telefone, carro, comida e faculdade. Minha esposa concorda comigo, mas todos meus filhos estão contra”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele está exagerando em sua reação e desrespeitando a própria filha: “Isso é abuso financeiro e terrorismo psicológico. Não me parece que sua filha mais velha seja uma má influência só porque fez coisas com o corpo dela que vocês não concordam”.

“Concordo que um jovem de 17 anos deve esperar para se tatuar, ainda mais em um momento de forte emoção. Mas é uma decisão dela e a forma como você está lidando com isso é errada. O luto é ainda mais intenso quando se é jovem. Reconheça a dor dela e as questões existenciais que a situação levanta. Também tente não ser preconceituoso com quem tem tatuagens”, afirmou outra pessoa.