Quão observador você é? Tente encontrar todos os cocos nesta ilustração

Você se considera uma pessoa muito observadora? Então é hora de colocar à prova suas habilidades: este desafio requer muita atenção. Em meio a tantos ursinhos, existem alguns cocos maduros perdidos.

Consegue encontrá-los?

Veja a imagem novamente:

Quantos cocos você consegue encontrar? (Foto: Dudolf)

Não conseguiu identificar? Uma dica é ignorar as orelhas dos ursos, para localizar as frutas. Elas tem o mesmo formato redondo com três pontos pretos, mas sem as orelhinhas.

E agora, conseguiu encontrar?

Se você conseguir encontrar, estará entre os 1% que tem essa capacidade, segundo portal The Sun US. Confira a resposta:

Quantos cocos você consegue encontrar? (Resolução) (Foto: Dudolf)

São três cocos: um próximo ao topo, ao lado direito; outro ao lado esquerdo, na linha central; e outro poucas linhas abaixo, ao lado direito.

