Em quanto tempo você consegue encontrar 7 pessoas e 1 gato nesta imagem?

Preparado para mais um desafio? Na imagem, existem sete pessoas e um gato, mas é preciso muita atenção para conseguir localizar todos esses personagens.

Você consegue encontrá-los?

Veja a imagem novamente:

São 7 pessoas e 1 gato nesta imagem. Você consegue achar? (Foto: Reprodução/TikTok/@darkeidy)

Não conseguiu identificar? Leva tempo: muita gente só consegue localizar depois de uns três minutos buscando, outras nunca conseguem achar o gato.

E agora, conseguiu encontrar?

Veja a resposta, divulgada pelo portal The Sun US, mas compartilhada originalmente pelo usuário do TikTok @darkeidy:

São 7 pessoas e 1 gato nesta imagem. Você consegue achar? (Resolução) (Foto: Reprodução/TikTok/@darkeidy)

