Você consegue encontrar o leopardo-das-neves escondido nesta imagem?

Procurando por um desafio para começar a semana exercitando bem o cérebro? Na imagem, existe um leopardo-das-neves passeando entre as pedras.

Você consegue encontrá-lo?

Veja a imagem novamente:

Onde está o leopardo-das-neves? (Foto: BOBBY-JO FRASCO / NOTÍCIAS CATERS)

O leopardo-das-neves é um felino que na região da Ásia central, em grandes altitudes. Mas, apesar do nome, é uma espécie diferente do leopardo que conhecemos tradicionalmente. Sua pelagem é mais clara, com manchas pretas, o que torna mais fácil para que ele se camufle bem tanto no inverno quando no verão.

Não conseguiu identificar? Leva um certo tempo: uma dica é ficar atento ao pé do desfiladeiro.

E agora, conseguiu encontrar?

Veja a resposta, divulgada pelo portal New York Post:

Onde está o leopardo-das-neves? (Resolução) (Foto: BOBBY-JO VIAL / CATERS NEWS)

