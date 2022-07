NASA: imagem captada pelo Telescópio Hubble mostra ‘coração’ da nossa Via Láctea; confira registro

Uma vista espetacular captada pelo Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) mostra o coração da nossa Via Láctea, em todo o seu esplendor.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, dentro residem estrelas jovens e velhas voando em diferentes velocidades.

Com isso, oferecendo pistas sobre a formação de nossa galáxia, algo muito importante para os cientistas.

Imagem captada pelo Telescópio Hubble mostra ‘coração’ da nossa Via Láctea

Assim que começar as operações científicas no próximo mês, o novo Telescópio Espacial James Webb da NASA irá juntar-se ao Hubble no estudo da arqueologia da nossa galáxia.

O registro impressionante da nossa Via Láctea foi compartilhado recentemente nas redes socais e acabou viralizando. Confira postagem:

Impressionante imagem captada pelo Telescópio Hubble da NASA

Outro registro do Hubble mostra uma captura com milhares de galáxias, que também contém alguns photobombers cósmicos.

Como detalhado pela NASA, as listras são na verdade as trilhas de asteróides.

Aparecem curvados devido a algo chamado paralaxe à medida que o Hubble orbita ao redor da Terra, um asteroide parecerá se mover ao longo de um arco em comparação com estrelas e galáxias de fundo muito mais distantes.

Ainda de acordo com as informações, este efeito é parecido com o que você vê de um carro em movimento, quando as árvores ao lado da estrada parecem estar passando mais rápido do que objetos de fundo que estão distantes. Confira postagem:

Texto com informações da NASA