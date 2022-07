Mulher escolhe namoro de 5 meses ao invés do filho e explica o motivo

Uma mãe de 45 anos desabafou no Reddit após enfrentar uma situação envolvendo o atual parceiro e o filho. Identificada como u/Mathiasthrowaway na plataforma, o desabafo foi publicado nesta quinta-feira (30) na rede social.

“Meu marido morreu há cinco anos, quando tinha 45 anos. Tivemos um filho que atualmente tem 20 anos e está cursando a faculdade. Ele era muito próximo do pai e levou sua morte muito mal”, iniciou o relato.

De acordo com a mãe, seu filho a atacava muito no começo, mas melhoraram o relacionamento aos poucos com sessões de terapia. Para aliviar as dores do jovem, a mulher resolveu custear sua graduação na faculdade e acomodação para que ele pudesse focar apenas em seus estudos. “E funcionou bem, ele é muito inteligente e está indo bem”, disse.

Conflito com o filho

Segundo a autora do relato, ela decidiu prolongar sua busca por um novo relacionamento por ainda estar de luto. Contudo, as coisas mudaram no início deste ano após encontrar uma pessoa especial para ela.

“Ele nunca foi casado e estamos levando as coisas bem devagar. Ele é tão incrível. Estamos saindo há 5 meses e eu realmente vejo as coisas indo em uma boa direção. Fui à cidade universitária do meu filho como costumo fazer para passar algum tempo com ele e decidi avisá-lo sobre meu relacionamento”, escreveu a mulher.

A mãe conta que o jovem reagiu de forma terrível e a acusou de tentar substituir o falecido pai. “Mas o que realmente me impressionou foi ele dizer que eu estava escolhendo um homem em vez dele e ‘por isso queria que eu tivesse morrido em vez de seu pai’”, desabafou.

Segundo o relato, a mulher sentiu-se despedaçada por não imaginar a reação do filho ter sido daquela forma. Além disso, sempre suspeitou que o jovem acreditava naquelas palavras, antes mesmo de serem verbalizadas.

“Fiquei com raiva e disse a ele que se é assim que se sente, então talvez devesse me considerar morta, então fui para casa”, desabafou.

“Sei que exagerei e liguei quando voltei para casa para me desculpar, fui bloqueada. Me sinto terrível por ter decepcionado meu filho e meu falecido marido”, finalizou.