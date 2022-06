Mãe obriga filho a comer em louça suja e recebe elogios por sua atitude

Uma mulher, de 45 anos, desabafou no Reddit nesta terça-feira (28) após enfrentar certo episódio em casa com o filho, de 17 anos. Ela conta que o adolescente odeia realizar tarefas domésticas e utiliza a máquina de lavar louças de modo descuidado, quando solicitado.

“Ele enche demais a máquina de lavar louça. Simplesmente pega em qualquer panela que coloca na frente”, contou a mãe. De acordo com ela, o filho também não lava os pratos, então saem sujos e empastados de comida. Ao ser repreendido pela mulher, o adolescente mostrava não se importar.

Louça suja no jantar

Ao chegar em casa do trabalho, todos os pratos ainda estavam na máquina de lavar louças, com rastros de sujeira. Ela tinha trabalhado durante o dia e se sentiu exausta com a situação.

“Sinceramente, chorei vendo essa m*rda. Eu não tinha energia para fazer o jantar, muito menos lavar uma carga inteira de pratos primeiro. Chamei calmamente meu marido e ele se ofereceu para lavar à mão os pratos que eu precisava. ‘Momento da lâmpada’. Eu disse a ele: ‘Sim, por favor, mas apenas pratos suficientes para preparar a comida e servir a todos, menos ao filho de 17 anos’. Fiz o jantar e chamei os pequenos para comer”, escreveu.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher obriga filho a comer em pratos sujos após comportamento do adolescente”

Após o adolescente sentar-se, sua mãe o fez levantar da mesa e colocar sua comida em uma das louças deixadas na máquina por ele. “Esta noite você vai comer da louça que lavou. Pode escolher”, disse a mulher.

“Ele gritou e falou que faria sua própria comida, mas eu neguei. Eventualmente, ele cedeu, encontrou os pratos menos nojentos e comeu seu jantar em silêncio. Me senti mal – ele parecia tão doente e enojado. Mas estava cansada dele perdendo tempo, água e detergente. E funcionou! Seus pratos saíram impecáveis depois. Nem um pontinho”, escreveu.

“Mas como eu disse, ele ainda está furioso e eu me sinto mal agora que acabou. Estou farto da incompetência armada. Ele não percebe que sua preguiça ferra todo mundo na casa”, finalizou.

Apoio na rede social

Após relatar o corrido com o filho, na plataforma Reddit, a maioria dos usuários tomaram seu partido e a elogiaram por sua atitude. Em um comentário com mais de 10 mil votos, um usuário registrou o seguinte texto:

“Acho que você lidou com isso lindamente. No entanto, tenho que discordar de você no seguinte: Ele não percebe que sua preguiça ferra todo mundo na casa. Ele sabe. Ele não se importa”, disse o internauta em apoio à autora.

“Se ele acha que está limpo o suficiente para vocês, então deve estar limpo o suficiente para ele também. Valeu, mãe! Talvez fale com ele e pergunte por que ele está tão chateado com isso. E então discutir como isso fez você e todos os outros se sentirem quando ele continuou fazendo isso? Ele provavelmente está chateado porque você o derrotou em seu próprio jogo”, concluiu outro usuário da plataforma.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.