Vegetariana encontra ‘focinho e orelhas’ ao cozinhar salsicha para o namorado

Uma mulher ficou “traumatizada” depois de preparar o jantar para seu namorado. Ela, que é vegetariana há 4 anos, decidiu preparar algumas salsichas para o namorado quando percebeu algo incomum no formato do alimento.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a jovem mãe decidiu compartilhar sua história por meio de um vídeo divulgado em seu perfil do TikTok. Chrissie, de 21 anos, decidiu preparar um prato de salsicha com batatas fritas para servir ao namorado e à filha, como uma alternativa à dieta vegetariana que normalmente seguem em sua casa.

A jovem preparava os alimentos quando percebeu que uma das salsichas estava com o formato semelhante ao de um porco, com direito a duas orelhas e um focinho. Ao notar a semelhança, a mulher ficou ligeiramente “enojada”, mas decidiu abrir o forno para verificar e se surpreendeu com o que viu.

“Eu costumo cozinhar comida vegetariana para meu marido e filha todas as noites. Pensei em mudar o cardápio por me sentir mal em obrigá-los a seguir minha dieta. Carne é algo raro nesta casa”, conta a jovem.

Ela ficou traumatizada

Ao preparar a iguaria, Chrissie afirma ter estranhado algo no formato das salsichas que estavam no forno: “Eu vi o que parecia ser orelhas. Comentei com Joe e, quando abri o forno, percebi que também tinha um focinho! Fiquei muito revoltada, achei horrível”.

“Tirei uma foto para mostrar à milha família porque também achei ligeiramente engraçado, mas tive que excluí-la na hora porque era horrível de olhar”, revela a jovem.

Apesar de ficar horrorizada com a situação, ela não conteve sua risada e admitiu ter ficado surpresa quando o marido ainda comeu a salsicha em questão. “Não era algo que eu estava esperando”.

“Quando cozinho carne eu geralmente fico estressada porque pode ser que não seja cozido adequadamente, então eu fico checando direto. Sempre quis ser vegetariana porque realmente gosto de animais e nunca liguei muito para carne”, revela a jovem.

No fim, a experiência de Chrissie pode ter “dado um empurrão” em alguns carnívoros que desejavam parar de comer carne: “Achei engraçado e postei. Não esperava ter esse retorno. Muitas pessoas disseram que era realmente nojento e alguns carnívoros falar que isso os fez querer parar de comer salsichas”.