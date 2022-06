Ela precisou colocar uma placa para avisar o motivo pelo qual o cachorro está no telhado

Um golden retriever está chamando atenção na cidade de Austin, no Texas. O cachorrinho Huckleberry decidiu aproveitar algumas horas de descanso observando o movimento em um lugar inusitado: o telhado de sua casa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a tutora do cão precisou instalar uma placa do lado de fora de sua casa para explicar aos vizinhos os motivos do comportamento incomum de seu cachorro.

Na placa é possível ler a seguinte descrição: “Huckleberry est[a fazendo jus ao seu nome e aprendeu a pular no nosso telhado do quintal. Nós nunca o deixamos sair sem que alguém esteja em casa e ele não vai pular a menos que você o atraia com comida ou com uma bola”.

“Obrigada por se preocupar, mas, por favor, não bata à nossa porta. Sabemos que ele está no telhado! Fique à vontade para tirar fotos dele e compartilhar com o mundo!”.

Ele gosta de ficar no telhado

Antes de colocar a placa na frente de sua casa, a tutora do cãozinho explica que recebia de quatro a cinco pessoas em sua porta perguntando se ela sabia que o cachorro estava no telhado.

Depois do aviso, a frequência diminuiu para uma ou duas vezes na semana já que algumas pessoas ainda não “prestam atenção” ao aviso deixado pela mulher.

As fotos do cachorrinho aventureiro foram compartilhadas no Reddit, onde a tutora foi inundada de perguntas sobre o comportamento do animal. Ela então decidiu compartilhar algumas curiosidades.

“Sim, é possível ouvi-lo andando no telhado e é irritante, principalmente quando temos um bebê que está tentando tirar uma soneca. O pior é quando alguém acena para ele e ele corre para a frente da casa. Estou surpresa que as telhas ainda estão no lugar”, conta.

Segundo uma pessoa que já presenciou a cena, o animal ainda tem tendência a chamar atenção: “Ele late para as pessoas que passam correndo como se quisesse chamar mais atenção, como se precisasse”.